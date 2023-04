Blitzstart reichte nicht

Altlichtenwarth - SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf 2:3 Kaum hatte der Schiedsrichter die Parte angepfiffen, befanden sich beide Mannschaften wieder in ihren Hälften. Altlichtenwarth griff über die linke Seite an, brachte den Ball via Stanglpass in die Mitte wo Filip Krchnak wartete. Der Offensivspieler stellte die Anzeigetafel binnen weniger Sekunden auf 1:0. „Das ist schnell gegangen. Das ist jetzt unsere neue Zeit“, sprach Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob. SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl konnte dem Ganzen natürlich nichts abgewinnen: „Wir verschlafen jedes Mal den Beginn.“

Doch nach zehn Minuten war Strobls Truppe offensichtlich munter geworden. Erst glich David Presl aus, ehe Arion Merko nur vier Minuten später das Spiel drehte. Einen Führenden sollte es zur Pause aber nicht geben, da Mario Orsolic einen Fehler der Verteidigung ausnutzte und zum zweiten Mal für Altichtenwarth traf. „Die Gegentore waren auf Schülerliganiveau“, ärgerte sich Strobl.

Ruzicka köpfte die Spielgemeinschaft ins Glück

Nach dem Wiederanpfiff flachte die Partie etwas ab. An die vier Treffer aus der ersten Halbzeit, konnte der zweite Durchgang nicht mehr anknüpfen. Ein Tor sollte dennoch fallen. Jiri Ruzicka bekam den Ball nach einer Maßflanke serviert und köpfte diesen in die Maschen. „Das war ein wunderschöner Angriff“, beschrieb der Sektionsleiter der Auswärtigen den Siegestreffer. Funktionär Roob haderte ein wenig mit seiner Hintermannschaft: „Wir waren zu nachlässig bei der Deckungsarbeit. Wenn sie Platz haben, nutzen sie das beinhart aus.“

Nach dem Schlusspfiff, hakten die beiden Sektionsleiter eine torreiche aber keine wahnsinnig spektakuläre Partie ab und legten den Fokus bereits auf die nächste Runde. Während Altlichtenwarth am Freitagabend in Hauskirchen gastiert, lädt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf die SG Poysbrunn-F./Ottenthal zum Duell der Spielgemeinschaften.

Torfolge: 1:0 (1.) Krchnak, 1:1 (11.) Presl, 1:2 (15.) Merko, 2:2 (40.) Orsolic, 2:3 (65.) Ruzicka

Karten: Holzapfel (36., Gelbe Karte Foul), Marchhart (90+5., Gelbe Karte Foul), Presl (89., Gelbe Karte Foul), Stroff (90+6., Gelbe Karte Foul), Stroff (90+6., Gelb/Rote Karte Kritik)

Altlichtenwarth: Pilic, Paulhart, Huisbauer, Brantner (67. Loibl), Urban, Handl, Müller, Orsolic, Sirota, Krchnak, Demian

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Holousch (61. Bernold), Ruzicka (90+2. Stroff), Schreiber, Presl, Krap, Marsik, Holzapfel, Bohrn, Marchhart, Merko (85. Berger), Riedinger

46 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz