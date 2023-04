Hausherren brauchten nur eine Halbzeit

Werbung

Altlichtenwarth - Eibesthal 5:2. Die Partie war erst fünf Minuten im Gange, als der Schiedsrichter im Eibesthaler Strafraum auf den Punkt zeigte. Spielertrainer Vinzenz Stadlbacher spielte einen Rückpass zu seinem Tormann, welcher offenbar nicht mit diesem Zuspiel rechnete. Mario Orsolic schaltete am schnellsten, fing den Ball ab und konnte nur noch durch ein Foul des Keepers gestoppt werden. Der gefoulte Routinier trat selbst an und verwandelte souverän. „Das war für uns der Dosenöffner“, kommentierte Altlichtenwarth-Trainer Patrick Schachinger und fügte hinzu: „Wir hatten das Spiel dann in der Hand.“

Danach spielten sich die Heimischen in einen Rausch. Nach rund 20 Minuten führte die Schachinger-Elf bereits deutlich mit 4:0. Vor allem der vierte Treffer entzückte den Coach. Roman Sirota ging nach einem Solo alleine auf den Eibesthaler Schlussmann zu, sah, dass dieser am falschen Fuß stand und schob die Kugel locker ein.

Eibesthal-Spielertrainer Stadlbacher war über den Verlauf der ersten Halbzeit wahrlich wenig erfreut, sah er doch viele Eigenfehler seiner Spieler. Dennoch gaben die Auswärtigen nicht auf und verkürzten durch Johannes Köck auf 1:4. „Das war schön herausgespielt“, analysierte der spielende Coach.

Altlichtenwarth verwaltete sich zum Sieg

Allerspätestens mit dem 5:1 war aber der Deckel drauf. Die Gäste konnten nach dem Seitenwechsel nicht mehr zwingend vor das Tor kommen, um den Rückstand wieder aufzuholen. Sowohl Schachinger, als auch Stadlbacher sahen, dass die Altlichtenwarther einige Gänge zurückschraubten und das Ergebnis über die Zeit verwalteten. Daher war der späte Strafstoß für Eibesthal auch nicht mehr als Ergebniskosmetik.

„Meiner Meinung nach ist der Sieg verdient. Man muss Eibesthal aber ein Kompliment machen. Sie geben nie auf und sind auch eine faire Mannschaft“, resümierte Coach Schachinger nach dem Schlusspfiff. USC-Übungsleiter Stadlbacher nimmt diese Blumen zwar sicher gerne, aber weiß auch, dass man sich darum nichts kaufen kann. Nächste Woche empfängt Eibesthal die SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal zum Duell der noch punktlosen Mannschaften im Frühjahr.

Statistik

Tore: Heim Samuel Demian (12.), Heim Samuel Demian (21.), Heim Mario Orsolic (6., Elfmeter), Heim Mario Orsolic (20.), Heim Roman Sirota (44.), Gast Johannes Köck (35.), Gast Ondrej Spanel (86., Elfmeter)

Altlichtenwarth: Lukas Huisbauer, Ivica Pilic, Christopher Paulhart, Radim Handl, Mario Orsolic, Roman Sirota, Manuel Loibl, Samuel Demian, Josip Batinic, Dean Hadari, Manuel Müller, Patrick Nikolaidis-Hofer, Thomas Brantner, Johannes Eder, Georg Urban, Georg Urban (64. statt Manuel Loibl), Johannes Eder (76. statt Ivica Pilic)

Eibesthal: Jan Velan, Leonhard Strobl, Ondrej Spanel, Stefan Schöfbeck, Johannes Köck, Radim Dvorak, Martin Dolezel, Vinzenz Stadlbacher, David Schöfbeck, Georg Seltenhammer, Klaus Seltenhammer, Bernhard Hornoff, Fabian Wolf, Tobias Schöfbeck, Johannes Stadlbacher, Boris Waditschatka, Justin Harwanegg, Johannes Stadlbacher (74. statt Georg Seltenhammer), Boris Waditschatka (74. statt David Schöfbeck)

Karten: Roman Sirota (42. Gelb Foul), Samuel Demian (78. Gelb Foul), Klaus Seltenhammer (24. Gelb Foul), David Schöfbeck (29. Gelb Foul)