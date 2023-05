Sieben Volltreffer nach schwachem Beginn

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf - SG Poysbrunn-F. / Ottenthal 5:2 Jiri Ruzicka wurde nach einem Kombinationsspiel in Szene gesetzt und setzte die Kugel zur Führung für seine Farben hinter die Linie. „Das war sensationell“, war SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl zufrieden. Die Hausherren konnten sich rund 15 Minuten später wieder den Ball hin und her spielen, um die Führung auf 2:0 auszubauen.

Kurz vor der Pause brachten die Gäste den Ball in den Strafraum, wo er einem Verteidiger an die Hand sprang. Der Unparteiische zögerte nicht lange und entschied auf Elfmeter. „Ich glaube er kann da nichts machen aber die Regel ist schwierig“, war Strobl über den Pfiff nicht 100%ig zufrieden. SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Alfred Eigner konnte diese Szene nicht beurteilen: „Ich war da zu weit weg.“ Lukas Kysela war es jedoch egal, schickte den Goalie ins falsche Eck und verkürzte auf 2:1.

Blitzstart ebnete den Sieg

Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, waren die Gastgeber erneut zum Jubeln bereit. Wieder war es Ruzicka der an den Ball kam und diesen Richtung Kreuzeck jagte. Poysbrunn Keeper Maximilan Hirtl holte alles aus sich heraus und fischte den Ball aus dem Winkel. „Den hält er einmal in seinem Leben, sensationell gehalten“, zollte Strobl dem Schlussmann seinen Respekt. Kaum erholt von der Aktion, kam der Legionär wieder an den Ball und machte es besser. Ruzicka schob zum 3:1 trocken ein. „Wir haben sehr viele Fehler gemacht“, resignierte Coach Eigner.

Das 5:2 sorgte für das Highlight des Tages. Wer dafür verantwortlich war? Ruzicka, who else? Der Stürmer kam rund 40 Meter vor dem Tor an den Ball, sah dass Hirtl etwas zu weit vor seinem Kasten stand und zog ab. Danach war die Partie endgültig entschieden und Poysbrunn konnte nicht mehr herankommen. „Es war eine völlig verdiente Niederlage. Vor allem zweite Halbzeit haben sie sehr schön gespielt“, war der Poysbrunner Übungsleiter niedergeschlagen.

Strobl hatte nach dem Schlusspfiff natürlich jeglichen Grund zur Freude: „Ich glaube, über den Sieger brauchen wir nicht diskutieren. Er war hochverdient.“

Torfolge: 1:0 (24.) Ruzicka, 2:0 (39.) Schwarz, 2:1 (44., Elfmeter) Kysela, 3:1 (49.) Ruzicka, 3:2 (62.) Machac, 4:2 (67.) Krap, 5:2 (69.) Ruzicka

Karten: Berger (45., Gelbe Karte Kritik), Merko (63., Gelbe Karte Foul), Krap (44., Gelbe Karte Unsportl.)Luckner (54., Gelbe Karte Foul), Gruber (42., Gelbe Karte Unsportl.)

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Schwarz (83. Teix), Ruzicka (90. Höger), Schreiber, Marsik, Riedinger, Krap, Holzapfel, Bohrn, Presl, Berger (64. Holousch), Merko

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Rahming, Kysela, Mrkvica, Hirtl, Schuster (82. Zeiler), Gruber, Wolf, Pesau (87. Vsetecka), Machac, Luckner, Bauer (HZ. Cerny)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Cevdet Seven