Offener Schlagabtausch

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf - Hauskirchen 4:5 „Wir haben gewusst, dass es nicht leicht wird“, schilderte Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller die Vorzeichen nach dem verkorksten Rückrundenstart. Dennoch waren es seine Mannen, die das erste Mal im Spiel gefährlich wurden. Eine Doppelchance von Robert Frühauf blieb allerdings vorerst ungenutzt.

Den Torreigen eröffnete Andrej Racik nach einer guten halben Stunde. Der Stürmer wurde über die Seite bedient und beförderte den Ball zum ersten Mal in die Maschen. Nur sieben Minuten später zeigte die Anzeigetafel plötzlich ein 2:2. Innerhalb weniger Minuten glichen die Heimischen aus, gerieten ein zweites Mal in Rückstand und egalisierten diesen erneut. Vor allem das schnelle 1:1 freute SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl sehr: „Das war sensationell herausgespielt, wie im Training.“

Kurz vor der Pause kam es für den wankenden Tabellenführer noch dicker. David Presl brachte seine Farben zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Front und sorgte damit für den Halbzeitstand.

Moral kann man nicht kaufen

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich nichts an der Gangart der Partie. Der zweite Abschnitt war noch keine fünf Minuten alt, als Jiri Ruzicka den Vorsprung auf zwei Tore ausbaute. Sein Freistoß ging über die Mauer und schlug direkt im Kreuzeck ein.

„Da waren wir kurz ratlos“, war Trötzmüller ehrlich und fügte hinzu: „Aber das spricht für die Moral, dass du dann das 4:4 machst.“ Denn wie konnte es, in dieser Partie, anders sein, als dass auch diese Führung nicht lange hielt. Marek Ondryas und David Frühauf brauchten keine Viertelstunde um den Spielstand erneut auszugleichen.

Racik erlöste Hauskirchen

Den Schlusspunkt einer völlig irren Partie setzte der Mann, der auch das 0:1 erzielte. Racik startet 30 Meter vor dem Tor, schüttelte drei Gegner ab und bugsierte die Kugel zum neunten Mal hinter die Linie.

Nach dem Schlusspfiff fiel dem Hauskirchner Sektionsleiter ein Stein von der Seele: „Es war ganz wichtig. An dieser Stelle auch ein Kompliment an den Gegner. Sie haben probiert Fußball zu spielen und haben alles reingehaut. Ich habe sie noch nie so stark gesehen.“ Auch wenn die Partie verloren wurde, konnte Strobl mit erhobenen Haupt zusammenfassen: „Wir haben gegen den Ersten verloren. Das ist keine Schande, auch wenn es nach 4:2 bitter ist. Wir haben sie von Beginn an angepresst, da hatten sie große Probleme.“

Torfolge: 0:1 (31.) Racik, 1:1 (32.) Ruzicka, 1:2 (33.) Frühauf, 2:2 (37.) Schwarz, 3:2 (44.) Presl, 4:2 (49.) Ruzicka, 4:3 (50.) Ondryas, 4:4 (58.) Frühauf, 4:5 (90.) Racik

Karten: Holousch (52., Gelbe Karte Foul), Merko (36., Gelbe Karte Foul), Teix (2., Gelbe Karte Foul), Schwarz (86., Gelbe Karte Foul)Frühauf (65., Gelbe Karte Foul), Baumgartner (48., Gelbe Karte Foul)

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Schwarz, Marsik, Riedinger, Presl, Holousch (73. Bernold), Schreiber (80. Berger), Ruzicka, Marchhart (80. Stroff), Merko, Teix (61. Bohrn), Krap

Hauskirchen: Baumgartner, Wetter (80. Zukic), Racik (90+1. Körmer), Bischof, Frühauf Robert, Sisa (80. Guttmann), Wurst, Mammerler (HZ. Huber), Knie, Ondryas, Frühauf David

101 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer