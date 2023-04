Kein Sieger im Derby

Werbung

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Wetzelsdorf 1:1. Beide Seiten sahen das Spiel zum größten Teil dahinplätschern. Zwingende Torchancen konnten weder die einen noch die anderen vorweisen. Wenn SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl jedoch eine Mannschaft etwas aktiver sah, dann war es seine. „Die ersten 20 Minuten waren wir besser im Spiel“, kommentierte der Funktionär.

Danach nahmen allerdings die Gäste das Heft in die Hand und übernahmen den Großteil der Spielanteile. Doch genau in dieser Phase stellten die Gastgeber die Anzeigetafel auf 1:0. Nach einem Ballverlust von Reinhard Wuchty schaltete die Spielgemeinschaft schnell um und setzte Arion Merko in Szene. Der Legionär zögerte nicht lange und traf für seine Farben. Wetzelsdorf-Sektionsleiter Bernhard Hornicek war der Meinung, dass der Treffer verhinderte hätte werden können.

Danach sollte sich eine Viertelstunde nichts mehr abspielen, sodass der Unparteiische pünktlich zum Pausentee bat.

Beide nehmen den Punkt mit

Nach Wiederanpfiff benötigte das Spiel wieder eine lange Phase, um den Zusehern etwas bieten zu können. Erst 20 Minuten vor Schluss griffen die Wetzelsdorfer über die rechte Seite an, legten auf Lukas Rath zurück, welcher mit einem strammen Schuss abzog. Der fand den Weg ins Netz und damit auch zum Ausgleich.

Nach dem Schlusspfiff teilten sich die beiden Sektionsleiter eine Meinung: das Unentschieden ist der logische Ausgang der Partie. „Das Spiel hat sich keinen Sieger verdient“, fügte Hornicek hinzu. Strobl ging d’accord: „Im Prinzip war es am Schluss ein gerechtes X.“

Statistik

Tore: Heim Arion Merko (29.), Gast Lukas Rath (73.)

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Lukas Riedinger, Dominik Teix, Benjamin Marchhart, Patrik Krap, Roman Marsik, Arion Merko, Daniel Holzapfel, Christian Schwarz, Jiri Ruzicka, David Presl, Michael Holousch, Jürgen Bernold, Johannes Bohrn, Christoph Berger, Manuel Redlinger, Jürgen Bernold (68. statt Michael Holousch), Christoph Berger (77. statt Arion Merko)

Wetzelsdorf: Michal Küril, Gabriel Stecher, Markus Apfelauer, Reinhard Wuchty, Markus Schodl, Jaroslav Hromek, Josef Chromecek, Gerald Strobl, Lukas Rath, Patrik Horelica, Stefan Kemminger, Stefan Sailer, Tristan Nachförg, Simon Mayerhofer, Helmut Guryca, Paul Mayerhofer, Peter Wuchty, Simon Mayerhofer (HZ. statt Reinhard Wuchty)

Karten: Arion Merko (50. Gelb Unsportl.), Jaroslav Hromek (86. Gelb Foul)