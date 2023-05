Asparn bleibt Jäger, Hauskirchen gejagter

Asparn / Zaya - Hauskirchen 0:0 Dass sich beide Mannschaften von Beginn weg nichts schenken wollten, war schnell klar. Bereits nach zwei Minuten zogen Max Wittmann und Robert Frühauf bei einem Pressball ohne Rücksicht auf Verluste durch. „Sie sollten alles rausfahren, was sie haben, das haben sie auch gemacht“, beschrieb Asparn/Zaya-Trainer Alexander Schuh den Matchplan. Wenig später wurde es auch zum ersten Mal in der Partie gefährlich. Maurice Baumgartner vertändelte gegen Eduard Petrovic den Ball, sodass im Hauskirchner Strafraum Feuer am Dach war. Asparns Offensivspieler hielt die Kugel aber zu lange und konnte nichts aus der Möglichkeit machen. „Das muss das 1:0 sein“, haderte Schuh.

Danach flachte die Partie ab. Beide Seiten versuchten spielerisch nach vorne zu kommen und vermieden weite Bälle. Die Defensivreihen standen aber gut und verteidigten nahezu alles weg. Lediglich ein Abschluss von Petrovic fand den Weg auf das Gehäuse. Gäste Keeper Johann Bischof hatte bei diesem Versuch keine großen Probleme.

Zum Pausenpfiff hatte Asparn/Zaya sicherlich mehr vom Spiel, ein völlig dominanter Taktgeber waren sie aber auch nicht. „Sie sind verbissen in die Zweikämpfe gegangen aber wir haben uns nicht die Schneid abkaufen lassen“, analysierte Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller.

Elfmeteralarm aber kein Pfiff

Der zweite Spielabschnitt startete ähnlich wie der erste. Erneut kam Petrovic an den Ball und ging auf Bischof zu. Sein Heber verfehlte das Ziel nur knapp. Knapp waren auch gleich zwei Strafraumsituationen. Zuerst foulte Robert Frühauf den flinken Nico Huber an der Grenze zur Gefahrenzone, wobei der Unparteiische auf Freistoß entschied. „Ich glaube der war draußen“, stimmte Coach Schuh der Standardentscheidung zu. Auch Trötzmüller sah das so: „Es war ein Freistoß.“

So gleich die Meinungen bei dieser Szene waren, so unterschiedlich waren sie bei der nächsten. Matthias Wetter führte den Ball in den Asparner Sechzehnmeterraum, um dort von Petrovic auf die Beine geholt zu werden. „Dadurch, dass er hart spielen hat lassen, war es nicht zu geben“, schloss sich der ASV Übungsleiter erneut dem Schiedsrichter an. Sektionsleiter Trötzmüller sah das anders: „Das war ein klarer Elfmeter.“

Weiter 0:0 statt 1:1

In der finalen Phase hätte das Netz doch noch zappeln können. Florian Sisa kam aus rund 20 Metern völlig frei zum Schuss. Sein Versuch segelte am Keeper der Gastgeber vorbei, klatschte allerdings nur an die Latte. Im Gegenzug waren die Fans der Heimischen dem Jubelschrei ganz nahe. Jan Köppel bediente seinen Mitspieler Dominik Wollner mit einer schönen Flanke, welche der Innenverteidiger nutzte, um den Ball gefährlich auf das Tor zu bringen. Bischof streckte jeden Zentimeter seines Körpers und lenkte das Spielgerät ebenfalls an die Querstange.

Viel sollte danach nicht mehr passieren, sodass der Unparteiische nach vier Minuten Nachspielzeit das Schlagerspiel mit einer Punkteteilung beendete.

Stimmen zum Siel

Alexander Schuh: „Letztendlich war es ein super Auftreten der Mannschaft. Den zwei Punkten weine ich nach aber Kopf hoch. Das Gute ist: sie müssen, wir wollen.“

Franz Trötzmüller: „Wir haben gewusst was uns erwarten wird. Wir wollten mit dem Punkt, mit dem wir gekommen sind, auch wieder nach Hause fahren. Es war sehr kampfbetont und ein Dreier wäre äußerst glücklich gewesen.“

Torfolge:

Karten: Huber (61., Gelbe Karte Foul)Körmer (50., Gelbe Karte Foul), Frühauf (65., Gelbe Karte Foul)

Asparn / Zaya: Maxa (70. Molik), Dizdarevic, Neumann, Petrovic, Wittmann, Wollner, Popp, Huber Nico, Köppel, Bauer, Idinger Raphael (82. Kauer)

Hauskirchen: Wetter, Pfeifer (90. Mammerler), Knie (55. Zukic), Wurst, Körmer, Ondryas, Frühauf, Baumgartner, Sisa (90+2. Lösch), Huber Klaus, Bischof

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart