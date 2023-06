Bengalen, Korso und eine Grillerei

Der Titel in der 2. Klasse Weinviertel Nord ist vergeben – an den ASV Asparn. Die Truppe von Alexander Schuh krönte ihre Aufholjagd im Frühjahr am Freitag mit einem verdienten 2:1-Erfolg in Altlichtenwarth, ging damit aus eigener Kraft den letzten Schritt und kehrt nach nur einer Saison in die erste Klasse zurück. Das Match von Rivale Hauskirchen, das erst eineinhalb Stunden später begann, war damit unbedeutend, am Ende unterlag der Herbstmeister sogar ein weiteres Mal, Schrattenberg/Herrnbaumgarten stahl mit Erik Lepkas drittem Treffer an diesem Tag in der Nachspielzeit alle Punkte.

Da waren bei den Asparnern längst die Feierlichkeiten im Gange. Noch am Rasen in Altlichtenwarth wurden Bengalen gezündet und Fahnen geschwenkt, freilich versammelten sich die ASV-Kicker auch zum obligatorischen Gruppenfoto und nahmen ihre Meistermedaillen entgegen. Einen Teller gab es nicht. „Den müsstest du ja selbst besorgen, wir wollten aber nicht zu viel planen“, sagt Obmann Christian Idinger, für den der Titel nach diesem Saisonverlauf doch überraschend kam: „Wir hatten ja einen ganz schlechten Start, waren das ganze Jahr nicht vorne.“ Tatsächlich führte nach den ersten 20 Runden 13-mal Hauskirchen die Tabelle an, fünfmal Rabensburg, je einmal Wilfersdorf und Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Erst am vorletzten Spieltag sprang Asparn erstmals auf die Eins und gab diese am letzten nicht mehr her.

Autokorso mit Ehrenrunde durch die Ortschaft

So wurde dann am Freitag improvisiert. Dutzende Autos bildeten einen Korso, der gemeinsam die rund 35 Kilometer von Altlichtenwarth zurück nach Asparn fuhr und dort noch eine Ehrenrunde durch die Ortschaft drehte. „Damit die, die nicht so die Fußballfanatiker sind, auch wissen, was Sache ist“, schildert Idinger launig. Gleichzeitig wurde über den treuen Sponsor „Fleischerei Hiess“ Kulinarisches für eine spontane Grillerei am Sportplatz geordert, auch zu trinken fanden die Meisterkicker freilich genug. „Es hat gekracht“, erzählt Trainer Schuh von rund 120 Leuten in der Kantine: „Manche Spieler sind sogar in den Teich (hinter dem Kabinengebäude, Anm.) gehüpft, es war richtig top.“ Und es war lange. Schuh selbst kam um 5.30 Uhr nach Hause: „Und es waren noch welche bis 8 Uhr am Platz.“

Bei Schuh flossen Tränen: „Wollten unbedingt rauf“

Auf diesem wird nächstes Jahr also wieder Erste-Klasse-Fußball gespielt. „Da freuen wir uns darauf, es warten viele Derbys“, sagt Schuh, der sein erstes großes Ziel erfolgreich abhaken kann: „Ich bin jetzt eineinhalb Jahre da und wir wollten unbedingt wieder rauf. Dass wir es jetzt geschafft haben, da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen. Es sind sogar ein paar Tränchen geflossen.“

Ziel für die erste Klasse sei, im gesicherten Mittelfeld zu landen, sagt Obmann Idinger. Und weiterhin die Eigengewächse zu fördern. Die waren für das Vereinsoberhaupt auch ein Hauptgrund, warum es trotz des Sechs-Punkte-Rückstands zur Saisonhälfte doch noch mit dem Aufstieg klappte: „Die Chance war im Winter ja nicht mehr sehr groß, wir haben auch Spieler abgegeben. Umso erfreulicher, dass im Frühjahr gerade unsere eigenen Jungen explodiert sind. Wie ein Richard Kauer zum Beispiel, der in den letzten Runden drei Tore gemacht hat. Das ist schon besonders erfreulich und sehr viel wert.“