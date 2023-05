Schrattenberg/Herrnbaumgarten völlig in der Krise

Drasenhofen - SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten 1:0 Dennoch waren es die Auswärtige, die den besseren Start erwischten. „Wir haben die ersten 35 Minuten gedrückt, da hätten wir schon 0:3 führen können“, analysierte SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Obmann-Stv. Herbert Bauer. Die Offensivspieler Hapl und Pilny fanden gute Einschussmöglichkeiten vor, scheiterten jedoch am Drasenhofner Schlussmann. „Heute hat er wieder zwei 100er gehalten“, lobte Drasenhofen-Trainer Rudolf Hallas scheinen Keeper.

Von den Heimischen kam offensiv wenig. Hallas musste auf einige Stammspieler verzichten, welche im Kreativbereich deutlich fehlten. So sah des Unparteiische keinen Grund für eine Nachspielzeit und pfiff den ersten Durchgang pünktlich ab.

Ohne Chance zum Tor

Auch nach dem Wiederanpfiff hatte die Spielgemeinschaft das Heft in der Hand und kam erneut durch Hapl zu einer guten Chance. Im Gegenzug wurde es für die Gäste ganz bitter. Drasenhofen schaltete zum ersten Mal richtig um und brachte den Ball in die Gefahrenzone, wo er einem Verteidiger an die Hand sprang. Der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Josip Hlaic blieb eiskalt und erzielte das einzige Tor der Partie.

Nach dem Schlusspfiff war Hallas ehrlich: „Das war ein Arbeitssieg, sie waren beide Halbzeiten besser.“ Davon kann sich Bauer wahrlich nichts kaufen und resignierte: „Wenn du keine Tore schießt, bekommst du keinen Auftrieb.“

Torfolge: 1:0 (64., Elfmeter) Hlaic

Karten: Knos (89., Gelbe Karte Foul)Haydn (58., Gelbe Karte Foul), Koller (62., Gelbe Karte Foul)

Drasenhofen: Knos, Tauzimsky (25. Künzl), Trbusek, Svetlik, Golubovic, Fassler (61. Mujcic), Lanik, Hlaic, Mujcic Mirza, Neubauer Nico (65. Horozovic), Thiem

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Hapl, Porazik, Kramer (83. Schultes), Rabl, Sobotka, Rossmiller (67. Schwalm), Veber, Wald, Pilny, Koller, Haydn

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Nermin Keserovic