Drasenhofen punktete spät

Drasenhofen - Altlichtenwarth 4:4 „Das geht schon gut los dachte ich mir“, beschrieb Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob die Anfangsphase. Roman Sirota wurde mit einem Stanglpass in Szene gesetzt und konnte dadurch seine Farben früh ihn Führung bringen. Die Freude hielt aber nicht allzugange, da Almir Mujcic den Ausgleich erzielte. „Da hat sich unser Kapitän nicht gerade mit Ruhm bekleckert aber Fehler passieren“, schob Roob keine Schuld zu.

Nach dem Ausgleich trat der Unparteiische in Erscheinung als er Radojica Kalinov mit Rot unter die Dusche schickte. „Er schimpfte sich selber und der Schiedsrichter hat geglaubt, es betreffe ihn“, erzählte der Altlichtenwarth Funktionär. Drasenhofen-Trainer Rudolf Hallas hielt sich zu dieser Szene bedeckt: „Das geht mich nichts an.“ Zu zehn agierten die Gäste aber munter weiter und kamen erneut durch Sirota in Front.

Einstimmige Meinung beim Elfmeter

In einer vogelwilden Partie fiel ein Tor nach dem anderen. Dass dies allerdings an der überragenden Offensive der beiden Teams lag, war nicht der Fall. „Unsere Verteidiger waren heute sehr anfällig“, schilderte Coach Hallas.

Richtig heiß wurde es kurz vor Schluss. Beim Spielstand von 3:4 schmissen die Gastgeber alles nach vorne und bugsierten den Ball hoch in den Strafraum. Marek Svetlik stieg am höchsten, köpfte den Ball aber deutlich am Tor vorbei. Zur Verwunderung aller, zeigte der Unparteiische plötzlich auf den Punkt und sprach den Drasenhofnern einen Elfmeter zu. Für Hallas und Roob völlig unverständlich. Beide Vereinsvertreter sahen kein Foulspiel bei dieser Szene.

Josip Hlaic trat an um im ersten Versuch an Keeper Huisbauer zu scheitern. Der Ball kullerte allerdings dem Legionär genau so vor die Füße, dass dieser nun keine Mühe mehr hatte, das späte 4:4 zu besorgen.

„Ein turbulentes Match aber für uns zwei verlorene Punkte“, resignierte Roob nach der Partie. Hallas Stimmung war nach dem Schlusspfiff etwas höher: „Wir haben einen Punkt gemacht, damit bin ich glücklich.“

Torfolge: 0:1 (2.) Sirota, 1:1 (10.) Mujcic, 1:2 (24.) Sirota, 2:2 (27.) Knos, 2:3 (32.) Krchnak, 2:4 (63.) Sirota, 3:4 (68.) Svetlik, 4:4 (90+4.) Hlaic

Karten: Sahbaz (48., Gelbe Karte Foul)Orsolic (69., Gelbe Karte Kritik), Paulhart (67., Gelbe Karte Unsportl.), Kalinov (17., Rote Karte Beleid.), Hadari (13., Gelbe Karte Unsportl.), Krchnak (37., Gelbe Karte Kritik)

Drasenhofen: Neubauer Nico (25. Künzl), Trbusek, Sahbaz, Mujcic, Hlaic, Lanik, Svetlik, Knos, Fassler, Thiem, Golubovic (38. Tauzimsky)

Altlichtenwarth: Krchnak (77. Urban), Sirota, Batinic, Demian, Kalinov, Paulhart, Orsolic, Handl, Hadari, Pilic, Huisbauer

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan