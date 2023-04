Dürnkrut/Jedenspeigen bremste Asparn/Zaya aus

Werbung

SG Dürnkrut / Jedenspeigen - Asparn / Zaya 2:2 Nach anfänglichen Abtasten waren es die Gäste aus Asparn, die die ersten beiden Möglichkeiten im Spiel fanden. Die Abschlüsse von Nico Huber waren aber für den Keeper der Spielgemeinschaft zweimal eine leichte Beute. Im Anschluss stellte sich Asparns Hintermannschaft nicht gerade clever an. Das Innenverteidiger-Duo Max Wittmann und Dominik Wollner sprachen nicht miteinander und brachten die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich. Michael Scsepka handelte am schnellsten und bediente Kollege Semir Janota. Der Mittelstürmer hatte keine Mühe mehr, seine Farben in Front zu bringen - 1:0. „Die Vorarbeit war 1A“, lobte SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Trainer Hans Kraus den Vorbereiter.

Danach gestaltete sich das Spiel offen, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die vermeintlich kleinste von allein, sorgte jedoch für den größten Aufschrei. Peter Valuch nahm sich ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab. Sein Weitschuss klatschte an die Latte und danach ins Toraus. „Das wäre ein 1000 Guldenschuss gewesen, den hätte der Tormann nicht gehalten“, analysierte Asparn/Zaya-Trainer Alexander Schuh.

Blitzstart nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse. Kaum hat der Unparteiische den zweiten Abschnitt eröffnet, standen die Asparner erneut am Mittelkreis. Rene Hering bediente Valuch der nun etwas mehr Glück hatte als zuvor. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar abgefälscht. Dem nicht genug, schrieben auch die Gäste das erste Mal an. Kapitän Dizdarevic wurde über die Seite bedient und verkürzte den Spielstand. „Da haben wir endlich Fußball gespielt, wie ich es mir vorstelle“, sprach Schuh. „Im Freudentaumel haben wir das 2:1 bekommen“, so der Coach der Spielgemeinschaft.

„Danach waren sie natürlich voller Tatendrang. Sie haben alles nach vorne geworfen“, kommentierte Kraus das Spielgeschehen und fügte hinzu, dass sein Team dadurch immer wieder über Konterangriffe gefährlich wurde.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Nico Huber, der gleich zwei Gegenspieler im Laufduell stehen ließ und in den Strafraum dran. Tomas Knap holten den Flügelspieler unfair zu Boden, sodass der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Dizdarevic blieb wieder cool und traf zum Endstand - 2:2.

Nach der Partie bilanzierte Kraus: „Unter dem Strich ist es gerecht. Vielleicht hatte Asparn mehr Spielanteile aber die effizienteren Chancen habe ich bei uns gesehen.“ Coach Schuh zeigte sich etwas niedergeschlagen: „Wir nehmen die Punkt mit aber bis auf die gezeigte Moral bin ich auf keinen Fall zufrieden. Ein 2:0 musst du erst einmal aufholen.“

Statistik:

Torfolge: 1:0 (10.) Janota, 2:0 (46.) Valuch, 2:1 (48.) Dizdarevic, 2:2 (86., Elfmeter) Dizdarevic

Karten: Janota (36., Gelbe Karte Foul), Kraus (52., Gelbe Karte Unsportl.), Alakoyun (24., Gelbe Karte Unsportl.), Valuch (87., Gelbe Karte Foul)Dizdarevic (31., Gelbe Karte Foul), Kauer (73., Gelbe Karte Foul), Molik (22., Gelbe Karte Foul), Neumann (79., Gelbe Karte Foul), Köppel (91., Gelbe Karte Kritik)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen: Knap, Madner (74. Knopp), Valuch, Janota, Hering, Alakoyun (51. Bernhard), Scsepka, Bozek, Kraus (74. Stohl), Kruder, Elias

Asparn / Zaya: Petrovic, Wittmann, Huber, Köppel, Wollner, Popp, Dizdarevic, Neumann, Molik (64. Kauer), Maxa, Bauer

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Strobl