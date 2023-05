Eibesthal erlöste sich

Eibesthal - SG Dürnkrut / Jedenspeigen 3:0 Schon in der Vorwoche warnte SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Trainer Hans Kraus vor dem kleinen Platz in Eibesthal. Dieser sollte den Auswärtigen zum Verhängnis werden, da sie keine spielerisch gefährlichen Akzente setzen konnten. Die Gastgeber traten von Beginn weg eher defensiv auf, kamen aber nach rund 20 Minuten zum ersten Torerfolg. Nach einer Standardsituation kam Stefan Schöfbeck an den Ball, den er aus kurzer Distanz hinter die Linie köpfte. Nach dem Treffer änderte sich das Spielgeschehen kaum.

Eines war für Eibesthal-Spielertrainer Vinzenz Stadlbacher aber klar: „Wir wollten den Vorsprung über die Bühne bringen und es kalt runterspielen.“

Doppelter Dvorak brachte den Triumph

„Wir haben keinen Platz gehabt und sind nicht mal soweit gekommen, einen finalen Pass zu spielen“, resignierte Kraus. So musste der Übungsleiter die Treffer zwei und drei der Eibesthaler hinnehmen. Erst bediente der spielende Coach den flinken Stürmer Radim Dvorak, ehe der Legionär über die Flügel erneut in Szene gesetzt wurde. Beide Male zeigte der Mittelstürmer seine Qualität und schob ein. Kraus probierte alles, brachte einen Stürmer statt einem Verteidiger und einen offensiven für eine defensiven Mittelfeldspieler.

Nach dem Schlusspfiff fiel den Eibesthalern ein großer Stein vom Herzen. „Wir waren klar besser und in der Kabine war die Stimmung schon sehr erlösend“, beschrieb Stadlbacher den Sieg. Für Dürnkrut/Jedenspeigen gilt es die Niederlage nun zu verarbeiten um nächste Woche Freitag bereits das nächste Spiel vor der Brust zu haben. Die Spielgemeinschaft lädt Wetzelsdorf zum Flutlichtspiel.

Statistik

Torfolge: 1:0 (23.) Schöfbeck, 2:0 (59.) Dvorak, 3:0 (78.) Dvorak

Karten: Dvorak (40., Gelbe Karte Unsportl.)Scsepka (40., Gelbe Karte Unsportl.), Bernhard (55., Gelbe Karte Foul), Knopp (91., Gelbe Karte Unsportl.)

Eibesthal: Stadlbacher Vinzenz, Mock, Velan, Seltenhammer Klaus, Strobl (84. Waditschatka), Köck (80. Seltenhammer), Dolezel, Schöfbeck, Stadlbacher Johannes, Spanel (56. Jauk), Dvorak

SG Dürnkrut / Jedenspeigen: Kraus, Valuch, Hering, Bernhard (63. Cermak), Elias, Scsepka (63. Waditschatka), Bozek, Knopp, Madner, Janota, Kruder

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Ermin Mujic