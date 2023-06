Eibesthal am Tabellenende

Drasenhofen - Eibesthal 0:0 Die Ausgangslage war klar, Drasenhofen würde ein Unentschieden reichen, um die Saison nicht am Boden der Rangliste zu beenden. So waren die Auswärtigen fasst gezwungen, das Heft in die Hand zu nehmen. „Wir haben probiert das Spiel aufzuziehen“, gab Eibesthal-Spielertrainer Vinzenz Stadlbacher zu Protokoll. Vorerst sollte dies es den Gästen aber nicht gelingen, da Drasenhofen tief stand und defensiv sicher agierte.

Doch im Laufe der ersten Halbzeit ergab sich die ein oder andere Eibesthaler Möglichkeit. So hatten Johannes Köck, Stefan Gindl und Leonhard Strobl eine Einschussmöglichkeit am Fuß. Drasenhofen-Trainer Rudolf Hallas konnte sich jedoch am Sonntagnachmittag auf seinen Schlussmann Robert Lanik verlassen. Der Keeper behielt in allen Duellen die Oberhand und hielt die Null fest.

Minimalziel erreicht

Nach dem Wiederanpfiff waren es die Gastgeber, die die gefährlichste Möglichkeit vorfanden. Nach einem Foul trat Kapitän Muamer Sahbaz zum Freistoß an und krachte diesen auf das Tor. Der Schuss war jedoch zu platziert und klatsche an die Latte. Mehr sollten von Drasenhofen aber nicht mehr kommen, sodass sich Eibesthal immer weiter in der gegnerischen Hälfte festsetzten.

Doch man hatte das Gefühl, dass die Stadlbacher-Elf noch stundenlang weiterspielen konnte, ohne einen Treffer zu erzielen. „Wir haben zwar das Spiel gemacht, konnten aber keine wirkliche Drangphase aufziehen“, kommentierte der spielende Coach. So blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als die Partie ohne einem einzigen Treffer zu beenden.

„Wir sind froh, dass wir den Punkt gemacht haben. Wir wollten nicht Letzter werden und das haben wir geschafft“, fasste der Drasenhofner Übungsleiter zusammen.“ Stadlbacher resignierte nach der Fixierung der roten Laterne: „Man hat irgendwie gemerkt, dass die Luft draußen war. Am Schluss war es ein gerechtes X.“

Torfolge:

Karten: Mujcic (82., Gelbe Karte Foul), Svetlik (87., Gelbe Karte Foul), Knos (63., Gelbe Karte Foul)Seltenhammer (90., Gelbe Karte Foul), Waditschatka (75., Gelbe Karte Foul)

Drasenhofen: Fassler, Trbusek, Mujcic Mirza, Knos, Künzl, Sahbaz, Rogo (61. Gam), Mujcic Almir, Lanik, Svetlik, Mujcic Nermin

Eibesthal: Seltenhammer Georg, Stadlbacher Johannes, Schöfbeck, Stadlbacher Vinzenz, Dolezel, Velan, Strobl, Gindl, Waditschatka, Seltenhammer Klaus, Köck

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz