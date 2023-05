Hauskirchen stolperte

Hauskirchen - SG Poysbrunn-F. / Ottenthal 1:1 Es waren die Heimischen, die den besseren Start erwischten. Die Partie war noch ganz frisch, da hatte Florian Sisa schon zwei Sitzer vergeben. „Das waren Millionenchancen“, haderte Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller. Die druckvolle Anfangsphase sah auch Poysbrunns non-playing Captain Florian Kysela: „Sie haben die ersten 15 Minuten dominiert.“

Die Gastgeber konnte das spielerische Übergewicht jedoch in keine Treffer ummünzen, sodass die rund ersten 40 Minuten torlos über die Bühne gingen. Erst danach bauschte sich das Netz zum ersten Mal an diesem Abend. Manuel Körmer bekam die Kugel an der Strafraumgrenze serviert, welche er mit einem satten Schuss hinter die Linie setzte.

Tor des Monats oder nur Zufall?

Der zweite Spielabschnitt war noch gar nicht richtig im Gange, da befanden sich beide Mannschaften wieder in ihren Hälften. Lukas Kysela beförderte den Ball aus dem Zentrum fasst bis auf die Seitenoutline zu Marcel Machac. Der Legionär brachte den Ball hoch in den Strafraum, wo er immer länger wurde und sich plötzlich hinter Hauskirchen-Goalie Johann Bischof befand. „Den schießt er einmal von 100 so“, analysierte Trötzmüller. Kysela bestätigte die Qualität des Torschützen: „Man hat gesehen, dass er das so wollte. Für mich ein Tor des Monats.“

Robert Frühauf am Weg ins Spital

Negativ Höhepunkt war auf jeden Fall der Luftzweikampf zwischen Michael Schwungfeld und Robert Frühauf. Der Hauskirchner Legionär landete so unglücklich, dass er sich den Ellenbogen auskugelte und mit der Rettung in Richtung Krankenhaus fuhr.„Jetzt ist das Hirn der Mannschaft verletzt. Wir müssen schauen, dass er wieder fit wird“, stellte Sektionsleiter Trötzmüller die Gesundheit über den Fußball. Auch Kysela schickte Genesungswünsche: „Von unserer Seite wünschen wir ihm alles Gute und eine rasche Besserung.“

Ein Tor sollte den Zuschauern nicht mehr geboten werden, sodass der Unparteiische die Partie mit einer Punkteteilung beendete. Nach dem Schlusspfiff fasste Trötzmüller zusammen: „Wir waren beide Hälften besser. Wenn die Partie 7:2 ausgeht, ist das auch in Ordnung.“ „Nach 30 verschlafenen Minuten sind wir zurück ins Spiel gekommen aber wenn sie es in den ersten zehn Minuten besser fertig spielen, hätten sie sich leichter getan“, lautete Kysleas Analyse.

Torfolge: 1:0 (38.) Körmer, 1:1 (47.) Machac

Karten: Frühauf (87., Gelbe Karte Foul), Mammerler (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Strebl (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Luckner (87., Gelbe Karte Unsportl.), Machac (66., Gelbe Karte Foul)

Hauskirchen: Frühauf Robert (83. Kitzberger), Baumgartner, Huber, Racik, Knie (77. Guttmann), Körmer, Sisa (55. Mammerler), Bischof, Wurst, Frühauf David, Ondryas

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Mrkvica, Cerny, Hirtl, Schuster, Machac, Kysela, Wolf, Luckner, Gruber (85. Zeiler), Bauer (88. Lzicar), Schwungfeld (90+4. Strebl)

103 Zuschauer, Schiedsrichter: Sükrü Erdemir