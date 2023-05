Nur das Aluminium wurde getroffen

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten - SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf 0:0 Laut SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Obmann Stv. Herbert Bauer waren es seine Mannen, die den besseren Start erwischten: „Wir haben 35 Minuten dominant gespielt.“ Diese Dominanz gipfelte in einer Möglichkeit für Simon Hapl. Der Mittelfeldspieler setzte die Kugel am gegnerischen Tormann vorbei, scheiterte aber an der Latte.

Das spielerische Übergewicht der Heimischen nahm auch Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Trainer Markus Forster wahr: „Erste Halbzeit waren sie besser.“ Mehr als dieses Übergewicht sprang jedoch nicht heraus, sodass der Schiedsrichter den ersten Durchgang torlos beendete.

Zweiter Durchgang, zweimal Stange

Zum ersten Aufschrei der zweiten Halbzeit, kam es nach rund 20 gespielte Minuten. Der Kapitän der Gäste, Josef Schreiber, setzte sich auf der linken Seite durch und donnerte die Kugel Richtung Tor. Sein Schuss klatschte an die Stange.

Viele Möglichkeiten sollten die Zuschauer am Schrattenberger Fußballplatz nicht mehr geboten bekommen. Die letzte im Spiel hatten die Hausherren in Person von Herbert Bauer. Kurz vor Schluss zog der Wechselspieler auf den Kasten der Auswärtigen ab. Auch sein Schuss ging nur an die Stange.

Nach dem Schlusspfiff hatten die beiden Vereinsvertreter dieselbe Meinung. „Unter dem Strich ist es ein gerechtes 0:0“, fasste der Obmann-Stv. der Gastgeber zusammen. Altruppersdorf/Kleinhadersdorf Coach Forster stimmte zu: „Es war ausgeglichen.“

Torfolge:

Karten: Schultes (28., Gelbe Karte Foul), Pilny (54., Gelbe Karte Foul)Schwarz (70., Gelbe Karte Foul), Holzapfel (12., Gelbe Karte Foul)

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Rossmiller, Haydn, Kramer, Schultes, Veber, Kubalec, Pilny, Sporr (75. Bauer), Hapl, Porazik, Sobotka

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Riedinger, Ruzicka, Marsik, Holzapfel, Presl, Schwarz, Schreiber, Merko, Krap, Bohrn (77. Berger), Marchhart

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Mohamed Habrour