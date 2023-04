Martin Mock: Vom „Bösen Buben“ zum Lebenstrainer

Werbung

Vor fast exakt zwei Jahren stand Martin Mock auf Rang eins. Wirklich stolz war er auf diese Errungenschaft allerdings nicht, denn es war die „Böse Buben“-Wertung der NÖN, die seinen Namen ganz oben auf der Liste auswies. Niemand anderer im Bezirk Mistelbach war in den fünf Jahren davor so oft vom Platz geflogen wie der Verteidiger des USC Eibesthal, der mit vier Gelb-Roten und vier Roten Karten bilanzierte.

Mittlerweile hat die Häufigkeit der Kartenspiele allerdings rapide abgenommen – hauptsächlich, weil der Walterskirchener seither kein einziges Spiel mehr in der Kampfmannschaft bestritten hat. „Fußball ist nicht mehr das Wichtigste im Leben“, sagt der 33-Jährige im NÖN-Gespräch. Spaß macht es aber schon noch, weshalb man ihn regelmäßig in der Reserve sieht.

Doch selbst, wenn Mock noch Woche für Woche in der Ersten um Punkte kämpfen würde, wäre es gut möglich, dass er heute ein anderes Gesicht zeigen würde als in früheren Zeiten. Der Kicker hat eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater hinter sich, er beschäftigt sich nun nebenberuflich viel mit Mentalität, Gefühlen, Körpersprache, Kommunikation. „Menschen können in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich reagieren“, ist eine Erkenntnis daraus. Auch Sportler auf oder neben dem Platz: „Fußball kann durchaus ein Ventil sein.“

Hätte er denn mit dem heutigen Wissen die eine oder andere Karte weniger bekommen? „Ja, sicher hätte man gewisse Sachen anders machen können. Andererseits entscheidet man in jedem Moment nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe Ungerechtigkeit nie ausstehen können. Wenn Gegner gestänkert haben und der Schiri es nicht gesehen hat, hat das genervt. Man hat einen Meter davor schon gesehen, dass jetzt der Spieler fällt und nicht der Ball. Das passiert aus der Frustration heraus.“

Vier-Augen-Coachings oder Vorträge vor Gruppen

Um anderen Menschen zu helfen, hat sich Mock mit seiner Ausbildung ein zweites Standbein geschaffen, seine Vier-Augen-Coachings oder Vorträge vor Gruppen stoßen auf Interesse. Tipps für ähnliche Heißsporne, wie er selbst einer war, will er öffentlich dennoch nicht verteilen, nur so viel: „Es geht darum, das gewohnte Muster zu unterbrechen. Im Moment des Austickens ist es in der Regel schwer.“

Ziel müsse also sein, gar nicht mehr erst in diesen Situationen zu landen. Mock ist überzeugt, dass das möglich ist, Grundvoraussetzung sei aber intrinsische Motivation: „Man muss selbstständig die Heißblütigkeit ändern wollen, ansonsten wird es schwer. Wenn man aber daran arbeiten will, dann geht das.“