Hienert hört als Trainer in Wilfersdorf auf

Peter Hienert ist ab Sommer nicht mehr Trainer beim FC Wilfersdorf. Insgesamt sechs Jahre – mit Unterbrechungen – coachte der frühere Verteidiger den FCW. „Der Hintergrund ist die Familie“, gibt der scheidende Coach Einblicke. „Mit meinen Diensten ist es zu stressig. Am Abend bin ich entweder in der Arbeit oder am Training. Am Ende des Tages bleibt wenig Zeit über.“

Hienert sprach von „keiner Entscheidung gegen den Verein, sondern einer für die Familie“. Jetzt steht erstmal eine Auszeit an: „Ich nehme keine anderen Angebote an, ich mache eine Trainerpause.“ Dass er nicht mehr coacht, heißt aber nicht, dass er nicht mehr spielt. Er gab an: „Ich werde dem Verein in einer gewissen Art und Weise erhalten bleiben und das eine oder andere Mal in der Reserve aushelfen.“

Wer den Coach beerbt, ist noch unklar

Wer Hienert an der Seitenlinie in Wilfersdorf beerbt, ist unterdessen noch offen. Aber selbst da hilft der Noch-Trainer mit: „Es gibt eine Liste, die durchgearbeitet wird. Gespräche sind schon ausgemacht, auch da werde ich unterstützen. Fix ist aber noch nichts.“ Sektionsleiter Christian Bittner bestätigte das: „Die Auswahl ist relativ gering, so viele Trainer gibt es nicht auf dem Markt.“ Er war ehrlich, hätte sich über eine weitere Zusammenarbeit gefreut: „Natürlich hätten wir den Peter gerne gehalten. Aber er muss zurückstecken. Es heißt natürlich nicht, dass er nicht wieder zurückkommen kann, er bleibt ja auch als Spieler angemeldet.“ Nachsatz des Funktionärs: „Die Spieler sind traurig, weil sie mit ihm gut zurechtgekommen sind. Persönliche Entscheidungen sind aber zu akzeptieren. Und das versteht auch jeder.“

Der Kader soll, so Bittner, „großteils so bleiben“, einige Verstärkungen sind aber schon angedacht. Aktuell ist Wilfersdorf mit 22 Punkten Neunter, hat aber ein Spiel weniger als die umliegenden Konkurrenten. Wetzelsdorf hat als Viertplatzierter 28 Zähler auf dem Konto. Am Sonntag müssen Hienert und seine Mannen zur SG Alt-ruppersdorf/Kleinhadersdorf, Spielbeginn ist schon um 11 Uhr.