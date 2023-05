Hauskirchen nutzte die Umfaller nicht

Hauskirchen - Altlichtenwarth 2:2 Die ersten 20 Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften im Spiel. Altlichtenwarth agierte eher defensiv und Hauskirchen war spielerisch nicht in der Lage, gefährlich zu werden. Richtig brenzlich wurde es das erste Mal, als Florian Sisa den Ball in der Gefahrenzone serviert bekam. Der Offensivspieler konnte die Möglichkeit nicht nutzen, wodurch die Auswärtigen zu einer Umschaltaktion kamen. Altlichtenwarth spielte den Angriff toll zu Ende und setzte Samuel Demian in Szene, der die Kugel tadellos in die Maschen setzte - 0:1. „Der Schuss war sehr platziert, keine Chance für Bischof“, lobte Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob seinen Schützling.

In der Pause nahm sich der Gastgeber viel vor und wollte den Rückstand so schnell wie möglich neutralisieren. Dieser Plan ging auch voll auf, als Andrej Racik auf der Höhe des Elfmeterpunktes an die Kugel kam und diese im Tor versenkte. „Da habe ich geglaubt es geht ein Ruck durch die Mannschaft“, schilderte Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller.

Später geht es fast nicht

Von einem Ruck waren die Heimischen aber weit entfernt. Hauskirchen agierte nahezu unwürdig für einen Tabellenführer. Altichtenwarth spürte, dass an diesem Tage etwas mitzunehmen ist und öffnete ein wenig ihre Spielanlage. Der Mut wurde belohnt, als Josip Batinic seine Farben erneut in Führung brachte - 1:2. Trötzmüller ärgerte die Entstehung des Gegentreffers: „Alle bleiben stehen und schauen zu.“ „Der Zeitpunkt war natürlich nicht schlecht“, wusste Roob.

Als die drei Punkte schon fast im Altlichenwarther Lager eingetütet waren, tauchte in der dritten Minute der Nachspielzeit erneut Racik im Strafraum auf. Der Legionär blieb cool und sicherte seiner Mannschaft einen Punkt.

Nach dem Schlusspfiff war mit dem Hauskirchner Sektionsleiter nicht gut Kirschen essen. „Das war ein Derby, bei dem wir mit Glück einen Punkt gemacht haben. Den haben wir nicht verdient.“ Der Sektionsleiter der Gäste fuhr erhobenen Hauptes nach Hause: „Wir hätten gerne gewonnen, sind aber nicht unzufrieden. Ein 2:2 beim Tabellenführer spricht für die Moral.“

Torfolge: 0:1 (23.) Demian, 1:1 (47.) Racik, 1:2 (83.) Batinic, 2:2 (93.) Racik

Karten: Baumgartner (52., Gelbe Karte Foul)Sirota (38., Gelbe Karte Unsportl.), Hadari (65., Gelbe Karte Foul), Batinic (16., Gelbe Karte Foul)

Hauskirchen: Frühauf, Racik, Bischof, Wetter, Sisa, Baumgartner, Huber, Pfeifer, Körmer, Wurst, Ondryas

Altlichtenwarth: Pilic, Huisbauer, Sirota, Orsolic (90. Brantner), Hadari, Batinic, Handl, Paulhart, Demian (92. Wiesinger), Feichtinger (50. Loibl), Müller

205 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric