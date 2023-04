Wilfersdorf greift in das Titelrennen ein

Werbung

Was so eine Winterpause ausrichten kann. Am Ende der Hinrunde war Wilfersdorf Vorletzter, wenn auch nur mit vier Zählern Rückstand auf Rang fünf. Gerade einmal zwei Spiele in die Frühjahrssaison, ist die Mannschaft von Peter Hienert bereits auf eben diesen fünften Platz hochgeklettert und sogar punktgleich mit dem Vierten. „Bei uns in der Klasse ist ja alles eng zusammen“, stellt der FCW-Coach in diesem Zusammenhang infrage, wie aussagekräftig der vorletzte Platz vom Herbst überhaupt war.

So oder so war das 4:3 in einem turbulenten Krimi gegen Hauskirchen nach dem Auftakterfolg gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten (1:0) ein echtes Ausrufezeichen. Für Hienert liegen die Siege an der besseren Defensivarbeit: „Wir stehen jetzt besser und kompakter. Obwohl wir jetzt gegen Hauskirchen auch drei Tore gekriegt haben, aber die haben aus fast jeder Chance ein Tor gemacht. Wir haben eigentlich wenig zugelassen, und gegen Herrnbaumgarten gar nichts.“

Asparns nächstes Spiel ist schon gegen Hauskirchen

Nutznießer der Wilfersdorfer Heldentat und damit Sieger der Runde war jedenfalls Asparn, das den Hauskirchener Ausrutscher anders als Rabensburg (2:2 in Drasenhofen) nutzen konnte. Mit einem hart erkämpften 1:0-Erfolg in Schrattenberg schob sich der ASV bis auf drei Punkte an Hauskirchen heran und ist damit auch neuer Zweiter.

Nächster Gegner wäre nun ausgerechnet Wilfersdorf, die Partie wird aber erst zu Pfingsten gespielt. Hintergrund ist, dass zu viele Spiele der Liga am Ostersamstag gespielt werden sollten, auch Wilfersdorf und Asparn wollten den Sonntag vermeiden. Weil zu Pfingsten beide spielfrei wären, einigte man sich schon bei der Gruppensitzung auf die Verlegung.

So ist das nächste Spiel der Asparner dann schon der ganz große Kracher, am 15. April kommt Hauskirchen in die Spusu-Arena. Trainer Alexander Schuh ist froh über die Pause – Hauskirchen wohl eher, dass man keine hat, denn in Wilfersdorf flogen gleich drei Akteure mit Gelb-Rot vom Feld. Sie sitzen ihre Sperre nun in Drasenhofen ab, gegen Asparn dürfen sie danach wieder mitmachen.

Hauskirchen hat den Bonus schon eingelöst

Das 3:4 in Wilfersdorf, bei dem zunächst ein 0:2-Rückstand umgedreht, dann aber auch die 3:2-Führung verspielt wurde, hinterließ in Hauskirchen Spuren. Der eine erlaubte Ausrutscher, den sich Hauskirchen für Sektionsleiter Franz Trötzmüller mit dem Rabensburg-Sieg erspielte, ist damit also schon aufgebraucht.

Der Funktionär ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht: „Das war ein kollektives Totalversagen. Drei Gelb-Rote Karten in einem Spiel habe ich zwar noch nie gehört, aber die waren nur das Tüpfelchen auf dem i. Der Schiri hat aber keine Schuld, wir sind selbst schuld.“