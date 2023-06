Jetzt zählen die Nerven

Hochspannung in der 2. Klasse Weinviertel Nord! Anders als in den meisten anderen Ligen der Region fällt die Titelentscheidung erst am allerletzten Spieltag. Davor gab's einen Wechsel an der Spitze, der sich schon ein wenig angedeutet hatte: Asparn zog nach der Niederlage Hauskirchens am Rivalen vorbei und geht in Pole Position in das letzte Spiel.

Geht es nach der Rückrunde dürfte der Meister eigentlich nur Asparn heißen. Hauskirchen schwächelte in nicht zu erwartendem Maße und ermöglichte dem ASV, der selbst nur sechs von zehn Spielen gewann, damit erst das Comeback. Freilich zählt aber auch die Hinrunde zur Wertung, und da waren die Haukis top.

Am Samstag entscheidet aber eh nicht, was fair wäre, sondern wer die besseren Nerven hat. Und Asparn, das 2008 selbst in einem epischen Titelfinale noch auf Platz eins sprang, sollte vom Blick in Europas Profiligen gewarnt sein. Dortmund oder der GAK gingen als Erster in die letzten 90 Minuten – und versanken nach ganz späten Toren in Tränen.