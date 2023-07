Bundesligaspieler als Stargast

Am Samstag standen in Schrattenberg die jungen Kicker und Kickerinnen im Fokus. Die Spielgemeinschaft Weinviertel Nordost organisierte einen „Tag der Jugend“, an dem ein Turnier mit 23, teils internationalen Nachwuchsteams ausgetragen wurde. Die Zuseher bekamen spannende Spiele, viele Tore und emotionale Momente geboten.

Einer von ihnen war einer der bekanntesten Kicker, die in der Vergangenheit das Schrattenberg-Trikot überstreiften. Ried-Profi David Ungar (23) begann seine steile Karriere nämlich 2006 beim SCU, mittlerweile hat er Erstligaerfahrung und nimmt mit den Oberösterreichern nach dem Abstieg nun die 2. Liga in Angriff. Am Samstag kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und blickte den aktuellen Kindern auf die Beine, für die es demnach ein klares Highlight an diesem Tag gab: die Pokalübergabe durch Ungar und die anschließende Autogrammstunde.

Das motivierte auch die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft Weinviertel Nordost, an der die Vereine USC Drasenhofen, SCU Poysbrunn/Falkenstein, SCU Schrattenberg und USV Herrnbaumgarten beteiligt sind und aktuell rund 120 Kinder in elf Nachwuchsteams von U6 bis U14 bewegen: „Wir freuen uns bereits auf tolle Momente im nächsten Jahr.“