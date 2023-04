Riesiges Osterturnier in Jedenspeigen

Werbung

Fokus auf jene Bereiche im Fußball, die in anderen Ortschaften und Vereinen ein wenig vernachlässigt werden - das nahm sich der SV Jedenspeigen-Sierndorf vor einigen Jahren vor. Frauenfußball etwa. Oder natürlich der Nachwuchs. Mittlerweile ist der kleine Verein zu einem Aushängeschild in der Region geworden, er stellt je eine U6, U7 und U8, zwei U9s, zwei U10s sowie eine U11. Auch aus den umliegenden Ortschaften schließen sich regelmäßig Kinder der rot-weißen Nachwuchsabteilung an.

Am Ostermontag stand für viele von ihnen ein selbst organisiertes Highlight am Kalender: das „Remax Eco Oster-Nachwuchsturnier“ in Jedenspeigen. Weit über 1.000 Kinder und Zuschauer sowie insgesamt 53 Mannschaften fanden sich laut Veranstalter am Sportplatz ein, um in den vier Alterskategorien U8, U9, U10 und U11 einen Turniersieger zu ermitteln. Geworden sind es am Ende der FC Mistelbach (U11), WAF Brigittenau (U10), ASV 13 Hietzing (U9) sowie die Gastgeber selbst in der U8.

Obmann Harald Weiser: „Wir können sehr stolz sein“

Freuen durften sich die Veranstalter um SV Jedenspeigen-Obmann Harald Weiser aber auch über tolles Fußballwetter, keine Verletzungen, viele Emotionen, rund 50 fleißige Helfer, faire Zuschauer und ein souveränes Schiedsrichterteam. Weiser war glücklich: „Wir können als kleiner Verein sehr stolz darauf sein, ein so großes Event für die Kinder auf die Beine gestellt zu haben und bedanken uns nochmals bei all unseren Partnern und jeder helfenden Hand an dem sehr langen und intensiven Tag.“

Foto: headshot-photography, Christoph Jarcik