Zwei Schiedsrichter für zwei Halbzeiten

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal - Wetzelsdorf 2:1 Das Spiel war noch keine zehn Minuten alt, als die Gäste die erste große Chance vorfanden. Eine misslungene Spieleröffnung von Goalie Maximilian Hirtl kam über Umwege zu Lukas Rath, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz über den Kasten jagte. Diese Fahrlässigkeit wurde prompt von der SG Poysbrunn-F./Ottenthal bestraft. Stefan Schuster setzte sich auf der rechten Seite durch und schoss den Ball Richtung langes Eck, wohin sich auch Wetzelsdorf-Tormann Michal Küril hinbewegte. Der Abschluss wurde allerdings von einem mitlaufenden Verteidiger unhaltbar in die kurze Ecke abgefälscht - 1:0.

In dieser Tonart sollte es auch weitergehen, als Lukas Kysela im Strafraum an Ball kam und dort unsanft auf den Boden geholt wurde, deutete der Unparteiische sofort auf den Punkt und entschied auf Elfmeter. „Das war eine klare Entscheidung“, zeigte sich Wetzelsdorf-Obmann Johann Kemminger als fairer Sportsmann. Lukas Cerny trat zum Strafstoß an und versenkte diesen locker in der Mitte des Tores - 2:0. „Wir haben unsere Chancen endlich einmal genutzt“, sprach SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Alfred Eigner erleichtert.

Die Auswärtigen waren aber dennoch weiter aktiv und konnten immer wieder Gefahr ausstrahlen. Vor allem wenn der schnelle Gerald Strobl an den Ball kam. Der Flügelspieler setzte sich gegen seinen Gegner durch und bediente wieder Rath an der Fünfmeterlinie, welcher erneut zum Abschluss kam. Keeper Hirtl machte seinen Fehler aus der Anfangsphase wieder gut und parierte den Schuss.

Schiedsrichter musste vom Feld

In der Halbzeit kam es zu einer kuriosen Szene. Schiedsrichter Martin Göschl zog sich gegen Ende der ersten Halbzeit eine Zerrung im Oberschenkel zu und konnte nicht mehr weitermachen. Glücklicherweise schaute ein befreundeter Schiedsrichter des Poysbrunner Legionärs Tomas Mrkvica zu und sprang spontan ein. „Normal hätte das Los entschieden aber wir hätten keinen Schiedsrichter dabei gehabt. So hat er es gepfiffen“, schilderte Kemminger das Szenario und fügte hinzu: „Er hat das super gemacht.“

Unter dem neuen Schiedsrichter nahmen die Gäste das Heft in die Hand, um kamen durch Patrik Horelica zum Anschluss. Der Mittelstürmer stellte die Anzeigetafel mit einem satten Schuss auf 2:1. „Da waren wir zu lethargisch,“ haderte Aigner und hatte Glück, dass es nicht noch dicker für sein Team kam. Nur zwei Minuten später kam Horelica nach einem Eckball völlig frei an die Kugel, welche er aber über die Latte köpfte. Auch eine Freistoßsituation verfehlte ihr Ziel nur knapp.

Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, da Schuster zwar einen Doppelpack schnürte, ein Abseitspfiff des Schiedsrichters dem Treffer jedoch seine Gültigkeit nahm. Nach dem Abpfiff beurteile Kemminger die Partie trocken: „Wenn du nur ein Tor machst, kannst du nicht gewinnen.“

Torfolge: 1:0 (11.) Schuster, 2:0 (21., Elfmeter) Cerny, 2:1 (55.) Horelica

Karten: Eisenhut (71., Gelbe Karte Unsportl.)Apfelauer (31., Gelbe Karte Foul), Schwungfeld (67., Gelbe Karte Foul), Mayerhofer (71., Gelbe Karte Unsportl.), Strobl (56., Gelbe Karte Foul)

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Kysela (71. Bayer), Schuster, Mrkvica, Gruber (90. Eisenhut), Pesau, Hirtl, Kirschenhofer, Luckner (86. Wolf), Machac, Cerny, Bauer

Wetzelsdorf: Apfelauer, Horelica, Stecher, Rath, Strobl (78. Schodl), Schwungfeld, Wuchty Reinhard (65. Mayerhofer), Küril, Chromecek, Kemminger, Hromek

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Martin Göschl