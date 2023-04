Valuch köpft Kraus-Elf ins Glück

Werbung

SG Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal - SG Dürnkrut/Jedenspeigen 1:2. SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Trainer Hans Kraus sah seine Mannschaft von Beginn an gut in der Partie, musste allerdings in der zwölften Minute den ersten Rückschlag verdauen. Die Gäste verloren in der Vorwärtsbewegung den Ball an Lukas Cerny. Der Poysbrunner Winterneuzugang ging nach einer schönen Einzelaktion alleine auf den gegnerischen Goalie zu, schickte diesen mit einer gekonnten Körpertäuschung zu Boden und lupfte den Ball früh hinter die Linie.

Unmittelbar nach der Führung, hätten die Hausherren den Vorsprung sogar ausbauen können. Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal-Trainer Alfred Eigner registrierte zwei weitere gute Möglichkeiten seiner Spieler, welche allerdings ungenutzt blieben.

„Ich hatte mir zwar gewünscht, dass wir in Führung gehen, wir haben aber Moral bewiesen“, lobte Kraus auf der anderen Seite die Einstellung seines Teams. So kam es, dass Dürnkrut/Jedenspeigen nach rund einer halben Stunde durch Semir Janota zum Ausgleich traf. Der Legionär wurde im Strafraum bedient und egalisierte mit einem satten Schuss die Poysbrunner Führung. Coach Eigner war wahrlich nicht glücklich über den Gegentreffer, hätte er nämlich vorab verhindert werden können: „Vorher haben wir zweimal einen Zweikampf verloren.“

Ein Sprichwort bewahrheitete sich

Nach der Pause hatten dann wiederum die Gäste „einen Hänger“, fand Kraus. „Da waren wir ziemlich unter Druck, und wenn da das 2:1 fällt, nimmt das Spiel einen anderen Lauf“, analysiert der Übungsleiter die Partie nach dem Wiederanpfiff. Diese Phase ging auch an Eigner nicht vorbei: „Nach der Pause hatten wir das Kommando in der Hand.“ Genauer gesagt sahen die beiden Trainer unter anderem eine Doppelaktion von Lukas Kysela. Erst scheiterte der Stürmer mit einem Schuss ins kurze Eck am Tormann der Gäste, ehe der Ball nach einem Fallrückzieher nur den Weg neben das Tor fand.

Rund zehn Minuten vor Schluss sollte sich eine alte Fußballweisheit einmal mehr bewahrheiten. „Wenn du die Tore nicht machst, bekommst du sie hinten“, resignierte Eigner und gestikulierte einen Münzwurf ins Phrasenschwein. Denn nach einem Freistoß von der rechten Seite ließen die Heimischen Peter Valuch sträflich alleine. Kraus’ Worte - „Köpfen kann er“ - bringen die Aktion auf den Punkt. Valuch drückte die Kugel scharf mit dem Kopf ins Tor.

So nahm Dürnkrut/Jedenspeigen den Sieg mit nach Hause. Nun gilt es, nächste Woche gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten nachzulegen, während Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal in Eibesthal wieder um die ersten Punkte im Frühjahr spielt.

Statistik

Tore: Heim Lukas Cerny (12.), Gast Semir Janota (30.), Gast Peter Valuch (80.)

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Maximilian Hirtl, Christian Pesau, Michael Schwungfeld, Manuel Kirschenhofer, Rene Rahming, Lukas Cerny, Georg Gruber, Lukas Kysela, Marcel Machac, Felix Luckner, Tomas Mrkvica, Michael Eisenhut, Michael Fohsler, Roman Lzicar, Stefan Schuster, Jakob Bauer, Stefan Schuster (58. statt Georg Gruber), Jakob Bauer (67. statt Rene Rahming)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen: Jakub Elias, Stefan Gass, Peter Valuch, Stefan Madner, Maurice Bernhard, Patrik Bozek, Rene Hering, Michael Scsepka, Bernd Kraus, Semir Janota, Tomas Knap, Alexander Kapun, Alexander Kruder, Fabian Stohl, David Berkovics, Can Alakoyun, David Berkovics (57. statt Stefan Gass), Fabian Stohl (73. statt Stefan Madner), Can Alakoyun (73. statt Maurice Bernhard), Alexander Kruder (82. statt Bernd Kraus)

Karten: Felix Luckner (75. Gelb Foul), Stefan Schuster (81. Gelb Kritik), Maurice Bernhard (31. Gelb Unsportl.), Bernd Kraus (36. Gelb Foul)