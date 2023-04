Rabensburg reichte ein Doppelschlag

Werbung

Rabensburg - SG Poysbrunn-F. / Ottenthal 2:1 „Vom Gefühl her sind wir gut in die Partie gekommen“, schilderte SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Alfred Eigner die Anfangsphase. Dieses Gefühl bestätigte Lukas Kysela, der nach rund fünf Minuten einen Schuss in Richtung Gehäuse donnerte. ESV Keeper Peter Kmecik zeigte allerdings seine Klasse und lenkte die Kugel über die Latte.

Im Anschluss zeigten die Rabensburger eine eiskalte Effizienz. Erst brachte Dominik Gehart seine Farben, mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, in Front, ehe Pavel Kryl keine 60 Sekunden später cool blieb und das Netz erneut zum Zappeln brachte. Vor allem der Treffer zum 2:0 freute Rabensburg-Trainer Hannes Kantner: „Das war sehr schön herausgespielt von uns.“

Die Auswärtigen steckten aber nicht auf und kamen durch Manuel Kirschenhofer kurz darauf zu einer guten Chance. Der Flügelspieler scheiterte am Goalie der Gastgeber. Kurz darauf sollte der Anschluss aber doch fallen. Der sonst so sichere Kmecik ließ einen Schuss nach vorne abprallen und blieb bei Lukas Cerny’s Rebound ohne Chance - 2:1.

Foul? Gelb? Rot?

Nach dem Wiederanpfiff sah Coach Kantner viele Spielanteile auf der Seite der Poysbrunner. Laut seinem Gegenüber Eigner, waren diese aber nicht zwingend genug: „Wir waren nicht fähig, Chancen zu kreieren.“ Richtig gefährlich wurde es nur nach zwei Freistößen. Marcel Machac zirkelte die Kugel zwar beide Male gut auf das Gehäuse, fand jedoch mit Kmecik seinen Meister.

Für den größten Aufschrei im zweiten Durchgang sorgte der Goalie der Gäste. Maximilian Hirtl stürmte bei einem langen Ball heraus, um Ball und Gegner aus dem Weg zu räumen. „Ich finde es war eine schwere Entscheidung. Er war mit dem Fuß dort, hat aber auch den Ball gespielt. Wenn er es pfeift, muss es jedoch Rot sein“, kommentierte Kantner. Eigner hatte hierzu ein deutlich klareres Bild: „Meiner Meinung hat er den Ball gespielt. Maximal ein Pressball, nie ein Foul.“ Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß und Gelb für Hirtl.

Mehr sollte den Zuschauern aber nicht mehr geboten werden und der Unparteiische beendete die Partie. „Für die aktuelle Situation ist es ganz wichtig, endlich wieder voll anzuschreiben. Mit dem Resultat kann ich gut leben“, war Kantner sichtlich erleichtert. Übungsleiter Eigner hakte die Partie bereits nach dem Schlusspfiff ab und blickt auf nächste Woche. Am Freitagabend lädt die Spielgemeinschaft die Mannschaft aus Drasenhofen zum Flutlichtspiel.

Torfolge: 1:0 (11.) Gehart, 2:0 (12.) Kryl, 2:1 (35.) Cerny

Karten: Birsak (83., Gelbe Karte Foul)Mrkvica (79., Gelbe Karte Foul), Hirtl (65., Gelbe Karte Foul)

Rabensburg: Erasim (58. Wolf), Birsak (84. Cernohorsky), Kmecik, Hesek, Pelikan, Ivancic, Fiegerl Andre, Fiegerl Marco, Kryl, Gehart, Juratek

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: Schuster (82. Wolf), Pesau, Kysela, Kirschenhofer, Luckner, Machac, Mrkvica, Bauer, Hirtl, Cerny (62. Schwungfeld), Gruber

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pansky