Offener Schlagabtausch in Rabensburg

Rabensburg - Wilfersdorf 3:4 Den besseren Start erwischten die Gäste. Erst scheiterten die Wilfersdorfer zweimal am Rabensburger Peter Kmecik, ehe der Goalie in der fünften Spielminute etwas zu weit vor seinem Kasten stand. Ondrej Konecny zog aus rund 20 Metern ab und bugsierte die Kugel unter die Latte. „Wir haben sehr gut in die Partie gefunden“, analysierte Wilfersdorf-Trainer Peter Hienert. Sein Gegenüber Kantner war mit der Anfangsphase seiner Mannen nicht zufrieden: „Der Anfang war schwach, sie waren verdient in Führung.“

Trotzdem brauchten die Rabensburger nicht lange, um die Führung zu egalisieren. Radoslav Juratek bekam den Ball an den Fuß und schob diesen dem Wilfersdorfer Tormann durch die Hosenträger. Offenbar war der Ausgleich ein Weckruf für die Hausherren, welche durch Pavel Kryl das 2:1 erzielten, das Heft in die Hand nahmen und weitere gute Möglichkeiten vorfanden. „Wenn sie das Dritte und Vierte machen, dann ist es erledigt“, zeigte sich Coach Hienert ehrlich.

Auch nach der Pause ging es Schlag auf Schlag weiter

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, glich der ersten fasst bis auf's Haar. Die Auswärtigen kamen besser aus der Kabine und trafen früh. Dino Cavkic nutzte einen Freistoß, um den Ball im Kreuzeck unterzubringen. „Das hat er gut gemacht“, zeigte sich Kantner als fairer Sportsmann. Die Gastgeber standen allerdings nach dem dritten Gegentreffer erneut auf und kamen wieder vor das Tor. Kapitän Andre Fiegerl wurde mit einem Lochpass bedient, welchen der Führungsspieler für den erneuten Ausgleich nutzte.

Vorbei war die wilde Partie am Samstagabend aber noch immer nicht. Moritz Ungersböck bediente Konecny, der mit einer feinen Klinge die Kugel an Jiri Unger weiterleitete. Der Legionär hatte kein Problem mehr das Tor zu erzielen und seine Farben endgültig auf die Siegerstraße zu bringen. „Das war ein schöner Angriff“, lobte Hienert seine Mannen. Kantner sah den Ursprung für den Treffer auf seiner Seite. „Das war katastrophal, ein Ballverlust in der Mitte.“

Torfolge: 0:1 (5.) Konecny, 1:1 (8.) Juratek, 2:1 (15.) Kryl, 2:2 (39.) Unger, 2:3 (52., Freistoß) Cavkic, 3:3 (70.) Fiegerl, 3:4 (75.) Unger

Karten: Fiegerl (51., Gelbe Karte Unsportl.), Alic (54., Gelbe Karte Foul), Heger (88., Gelbe Karte Unsportl.)Cavkic (43., Gelbe Karte Foul), Hienert (59., Gelbe Karte Kritik)

Rabensburg: Alic (71. Stadlhuber), Kmecik, Pelikan, Cernohorsky (86. Birsak), Kryl, Heger, Ivancic, Gehart Dominic (86. Wolf), Fiegerl Andre, Juratek, Fiegerl Marco

Wilfersdorf: Konecny (90+6. Pleil), Unger, Schöller (HZ. Hienert), Habich Kevin, Bucher, Seltenhammer, Kramer, Cavkic (90+2. Schweinberger), Ungersböck, Stacher, Bachmayer (76. Kandera)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric