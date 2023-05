Asparn muss die Festung erobern

„Der Druck ist draußen. Meister wirst du nicht mehr, das wird sich Hauskirchen nicht mehr nehmen lassen. Ich gratuliere ihnen“, übte sich Asparn-Trainer Alexander Schuh in Understatement, bevor er mit seinen Jungs in Drasenhofen ran muss. Goalgetter Denis Dizdarevic kann nicht mitmachen, er zog sich eine Muskelverletzung zu. Drasenhofen-Coach Rudolf Hallas weiß, dass die Trauben auf heimischer Anlage für die Gäste immer hoch hängen: „Alles ist möglich würde ich sagen. In der Heimtabelle sind wir nicht so schlecht.“

Vor der Sonntags-Matinee gegen Wilfersdorf pushte SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Coach Markus Forster seine Mannen: „Im Endeffekt sind wir knapp an den Top-Drei dran. Leider haben wir es verabsäumt. Wir werden aber weiterkämpfen um weiter nach vorne zu kommen. Bei den Gästen gibt Trainer Peter Hienert seine Abschiedstour.

FC Wilfersdorf Hienert hört als Trainer in Wilfersdorf auf

Trötzmüller: „Müssen jedes Spiel gewinnen“

In Hauskirchen will Sektionsleiter Franz Trötzmüller gegen die SG Poysbrunn/Ottenthal den nächsten Dreier sehen: „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir jedes Spiel gewinnen.“

Beim Duell der Kumpels Hans Kraus und Hannes Kantner muss vor allem Erster auf einige Akteure verzichten. Die SG Dürnkrut/Jedenspeigen muss den angeschlagenen Bozek vorgeben, auch Janota ist fraglich. Ebenfalls fix nicht dabei: Maurice Bernhard. „Ich freue mich aber, den Hannes wieder zu sehen“, ist Kraus dennoch positiv gestimmt.

Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, die nach acht Frühjhahrsrunden weiterhin erst ein eigenes Tor bejubeln durfte, muss nach Altlichtenwart. Funktionär Herbert Bauer sieht es pragmatisch: „Neues Spiel, neue Chance.“ Bei den Heimischen ist Patrick Schachinger zurück auf der Trainerbank.

Wetzelsdorf trifft zu Hause auf Eibesthal, bei den Gästen ist Top-Torschütze Radim Dvorak fraglich, weil er sich zuletzt bediente. Die Heimischen haben ebenfalls einen Mann in Hochform, der kann aber sicher mitmachen: Patrik Horelica. Er traf in jedem der letzten fünf Spiele, insgesamt gelangen dem Legionär dabei acht Treffer.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.15 Uhr: Altlichtenwarth-Schrattenberg/Herrnbaumgarten.

20.00 Uhr: Hauskirchen-SG Poysbr.-F./Ottenthal.

Samstag, 17.00 Uhr: Rabensburg-SG Dürnkrut/Jedenspeigen; Wetzelsdorf-Eibesthal.

Sonntag, 11.00 Uhr: Drasenhofen-Asparn/Zaya, SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf- Wilfersdorf.