Dürnkrut/Jedenspeigen ist auf der Überholspur

Werbung

Gerade einmal drei volle Erfolge waren Dürnkrut/Jedenspeigen in der Hinrunde vergönnt. Im Frühjahr sauste die Spielgemeinschaft mit Volldampf auf diese niedrige Hürde zu, und hat sie nach dem Sieg im Nachtragsspiel am Dienstag in Wilfersdorf bereits erreicht. Mit drei Siegen aus vier Spielen führt die Truppe von Hans Kraus nun die Rückrunden-Tabelle an. Der nächste Gegner Asparn startete auch mit zwei Erfolgen ins Frühjahr, wurde dann aber von Auslosung und Wetter ausgebremst. Seit 1. April hat man nicht mehr gespielt. Da heißt es schnell wieder in Fahrt kommen, denn ein heißes Duell am Freitagabend scheint garantiert.

Gewinnt Asparn, setzt der ASV Winterkönig Hauskirchen nur noch weiter unter Druck. Das würde auch Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in die Karten spielen, das sich auf das samstägige Heimspiel gegen die „Haukis“ freut. „Es wird spannend“, glaubt SG-Sektionsleiter Roman Strobl: „Sie haben noch nicht den Lauf gestartet, und sie müssen definitiv.“ Gleichwohl weiß er auch, dass sich sein Team gegenüber dem 3:3 gegen Drasenhofen wird steigern müssen: „Ohne Drasenhofen schlecht zu reden, wenn du solche Fehler gegen Hauskirchen machst, gehst du unter.“

Erinnerungen an ein turbulentes 5:4

Apropos Drasenhofen: Im Herbst war der USC am torreichsten Spiel der Komplementärrunde zur jetzigen beteiligt. Trotz einem Hattrick von Ex-Stürmer Oliver Anzböck und dreifachem Comeback nach 0:1, 1:3 und 3:4-Rückständen unterlag man in Altlichtenwarth am Ende 4:5. Rudolf Hallas war damals allerdings noch nicht Drasenhofen-Trainer, er geht unbelastet in die Neuauflage. Andererseits, aufgrund der aktuellen Form Altlichtenwarths, doch gewarnt: „Ich hab sie mir zweimal angeschaut. Für mich einer der stärksten Gegner der Klasse.“ Beim Kontrahenten freut sich Funktionär Jürgen Roob speziell auf Hallas: „Ich freue mich immer, wenn ich den Rudi sehe.“ Drei Punkte werden freilich trotzdem angestrebt.

Rabensburg nimmt den fünften Anlauf

Noch nicht so recht laufen will es im Frühjahr bei zwei Teams, die mit Titelambitionen gestartet sind, beziehungsweise diese im Fall von Rabensburg auch lange verfolgten. Aktuell hat der ESV (bei einem Spiel mehr) zwar immer noch nur zwei Punkte Rückstand auf Platz eins, an den Titel denkt aktuell aber keiner so wirklich. Ziel für den fünften Versuch seit Jahreswechsel muss sein, endlich den ersten Sieg einzufahren. Gegner Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal scheint sich schon ein wenig gefangen zu haben, nach zwei Pleiten zum Auftakt gab' zuletzt immerhin zwei Siege.

Abgerundet wird der Spieltag von zwei Duellen in der unteren Tabellenhälfte: Eibesthal - Wilfersdorf und Wetzelsdorf - Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Beide Spiele finden am Sonntag statt.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: SG Dürnkrut/Jedenspeigen - Asparn/Zaya (M. Strobl).

Samstag, 16.30 Uhr: Rabensburg - SG Poysbrunn-F./Ottenthal (Pansky), SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Hauskirchen (S. Mayer).

Sonntag, 16.30 Uhr: Drasenhofen - Altlichtenwarth (Mihai-R. Nan), Eibesthal - Wilfersdorf (Erkol), Wetzelsdorf - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (Marco Obritzberger).