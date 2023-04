Hauskirchen dezimiert um Wiedergutmachung

Werbung

„David gegen Goliath“ könnte man meinen, spielt doch der Erste Hauskirchen gegen den Vorletzten aus Drasenhofen. Dabei fehlt dem Tabellenführer ausgerechnet Unterschiedsspieler David Frühauf, dazu noch Andrej Racik und Manuel Körmer. Im Titelrennen zählen dennoch nur drei Punkte, darf die Elf von Rudolf Hallas kein Stolperstein sein.

Apropos Titelrennen und Stolperstein. Der Meisterzug fährt nach dem 2:2 gegen ebendiese Drasenhofner wohl ohne Rabensburg ab. Nach der dritten sieglosen Partie hintereinander haderte deren Coach Hannes Kantner auch mit der Chancenverwertung: „Wir hatten sicher zehn Torchancen, da sind zwei Tore einfach viel zu wenig. Das Thema Meister ist für uns abgefahren.“ Jetzt empfängt man die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf vor eigenem Publikum.

Noch ohne jeden Punkt

Für Schrattenberg/Herrnbaumgarten, Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal und Eibesthal begann die Rückrunde so gar nicht nach Wunsch. Alle drei halten nach zwei Spielen bei null Punkten. Zumindest bei einem aus dem Trio wird sich das aber bald ändern, Eibesthal trifft nämlich am Samstag auf Poysbrunn. Schrattenberg muss auswärts gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen ran.

Altlichtenwarth auf Platz eins

Der Meistertitel in der Gesamtwertung wird sich für Altlichtenwarth nicht mehr ausgehen, in der Rückrundentabelle hat sich die Truppe von Patrick Schachinger nach zwei Runden aber in Position gebracht. Nur Asparn und Wilfersdorf haben ebenfalls beide Spiele gewonnen. Gegen Eibesthal legte Altlichtenwarth einen wahren Schnellstart hin. Nach 21 Minuten stand es bereits 4:0, am Ende 5:2 – was für die Gastgeber auch gleich der höchste Saisonsieg war. Die bisherigen drei vollen Erfolge kamen gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen (zweimal) sowie Drasenhofen alle mit nur einem Tor Unterschied.

Weiter geht es für Altlichtenwarth am Freitag vor Einbruch der Dunkelheit in Wetzelsdorf, das mit vier Punkten ebenfalls gut startete und als Vierter das breite Feld an Teams im Tabellenmittelfeld anführt. Dass auch Wilfersdorf, Poysbrunn und Altlichtenwarth bei 17 Punkten halten, zeigt aber einmal mehr, wie eng es heuer zugeht.

Die nächste Runde

Freitag, 17.15 Uhr: Wetzelsdorf - Altlichtenwarth (Erdemir).

Samstag, 16.30 Uhr: Drasenhofen - Hauskirchen (Rath), Eibesthal - SG Poysbrunn-F./Ottenthal (K. Veselka), Rabensburg - SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (J. Strasser), SG Dürnkrut/Jedenspeigen - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (H. Friedl).