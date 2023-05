Hauskirchen kehrt nach Hause zurück

SG Dürnkrut/Jedenspeigen am Samstag, Asparn/Zaya am Montag und, zum Abschluss der englischen Woche, Altlichtenwarth am Samstag. Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller beschrieb das Programm als „Wochen der Wahrheit.“ Für die Auswärtigen setzte es letzte Woche eine bittere 2:3 Niederlage gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob ist sich der schweren Herausforderung zwar bewusst, erwartet sich aber dennoch eine Reaktion seiner Truppe: „Auch wenn wir gegen Hauskirchen spielen, wollen wir eine Wiedergutmachung.“

Bleiben wir bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Diese empfängt am Sportplatz in Kleinhadersdorf die SG Poysbrunn-F./Ottenthal. Im Duell der Spielgemeinschaften zeigen beide einen Aufwärtstrend, welchen jede Mannschaft natürlich beibehalten möchte. SG-Poysbrunn-F./Ottenthal-Coach Alfred Eigner warnt vor dieser Paarung, gibt sich aber optimistisch: „Es wird hart aber es ist wie jede Woche, wir haben eine Chance zu gewinnen.“ Für die Heimischen wird es wichtig sein, von der ersten Minute an hellwach am Platz zu stehen. Das Verhalten nach dem Anpfiff ist für Sektionsleiter Roman Strobl noch ausbaufähig: „Wir verschlafen jedes Mal den Beginn.“

Rabensburg darf keine Punkte liegen lassen

„Das Ziel ist zu gewinnen“, bläst Rabensburg-Trainer Hannes Kantner zum Angriff. Dieses Ziel muss gegen Wilfersdorf auch erfüllt werden, möchte der aktuell Zweite der Tabelle den Titelkampf spannend halten. Sollte Konkurrent Hauskirchen voll punkten und der ESV nicht gewinnen, dehnt sich der Vorsprung auf sechs bzw. acht Punkte aus. Bitter für Rabensburg: Andreas Hesek fehlt fix mit einer Rotsperre.

Auch eine Chance auf den Titel hat noch die Elf von Trainer Alexander Schuh. Sein Asparn/Zaya liegt nach Verlustpunkten lediglich zwei Zähler hinter Hauskirchen. Daher ist für Schuh die Marschroute in Wetzelsdorf klar: „Unsere Devise ist voller Angriff und drei Punkte.“ Der Sektionsleiter der Wetzelsdorfer, Bernhard Hornicek, freut sich schon auf die Partie, da seine Mannen noch eine Revanche offen haben:“ Im Herbst haben sie uns eine auf den Deckel gehaut. (4:0) Dort waren wir chancenlos.“

Die noch sieglosen treten am Sonntag an

Den Rundenabschluss bilden die Paarungen Drasenhofen : SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten und Eibesthal : SG Dürnkrut/Jedenspeigen. Vor allem Schrattenberg/Herrnbaumgarten und Eibesthal wollen endlich den ersten folgen Erfolg in der Rückrunde einfahren. Dagegen werden sich aber zum einen Drasenhofen rund um Trainer Rudolf Hallas, sowie Hans Kraus’ SG Dürnkrut/Jedenspeigen gehörig wehren. Hallas gibt sich bedeckt aber optimistisch: „Sie sind auf Augenhöhe aber zu Hause sind wir besser.“ Auch Coach Kraus weiß, dass die 90 Minuten erste gespielt werden müssen: „Es ist ein kleiner Platz. Dort ist es für jeden sehr schwer."

Die Spiele im Überblick

Samstag, 16.30 Uhr: Rabensburg - Wilfersdorf (Andric), SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - SG Poysbrunn-F./Ottenthal (Seven), Wetzelsdorf - Asparn/Zaya (K. Bajric); 19 Uhr: Hauskirchen - Altlichtenwarth (E. Bajric).

Sonntag, 16.30 Uhr: Drasenhofen - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (Keserovic), Eibesthal - SG Dürnkrut/Jedenspeigen (Mujic).