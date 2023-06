Hauskirchen muss liefern, Asparn lauert

Auswärts in Wetzelsdorf muss Spitzenreiter Hauskirchen bestehen, während Verfolger Asparn ein Heimspiel gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf vor der Brust hat. Wie hoch die Trauben für die Jäger-Mannen in Wetzelsdorf zeigt ein Blick auf die Statistik. Wetzelsdorf verlor in dieser Saison nur zwei von zehn Heimpspielen, holte zudem in der Rückrunde 15 Punkte in neun Spielen und rangiert damit auf Platz zwei der Frühjahrstabelle.

Aber nicht nur Hauskirchen muss abliefern, auch Asparn muss die eigenen Hausaufgaben lösen. Das beste Rückrundenteam (fünf Siege, vier Remis, null Niederlagen) will an das 5:0 im Hinspiel gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf anknüpfen.

26 Spiele, null Niederlagen

Wilfersdorf empfängt Altlichtenwarth, das auf Kreativgeist Roman Sirota verzichten muss. Der Legionär ist mit fünf gelben Karten gesperrt. Noch dicker kommt es für Rabensburg in Eibesthal. Andrej Pelikan und Andre Fiegerl müssen zuschauen. Bei den Heimischen ist Johannes Stadlbacher gesperrt. Die Bilanz spricht allerdings ganz klar für die Gäste, in 26 Spielen seit beginn der Online-Aufzeichnung 2007 gab es 24 Siege und zwei Remis. Eibesthal gewann kein einziges Aufeinandertreffen.

Beim Duell der Spielgemeinschaften zwischen Poysbrunn/Ottenthal und Schrattenberg/Herrnbaumgarten gibt es ebenfalls einen klaren Favoriten. Die Heimischen holten in der Rückrunde mit elf Punkten nicht nur um sieben mehr als der Kontrahent, sondern siegte auch in den letzten acht Ligapsielen der beiden Teams. Torverhältnis 37:5.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.30 Uhr: Schrattenb./Herrn.Poysbr.-F./O.

Freitag, 20.00 Uhr: Wilfersdorf-Altlichtenwarth.

Samstag, 16.30 Uhr: Asparn/Zaya-Altrupp./Kleinhadersdorf; 17.30 Uhr: Wetzelsdorf-Hauskirchen, Dürnkrut/Jedenspeigen-Drasenhofen.

Sonntag, 17.30 Uhr: Eibesthal-Rabensburg.