Heute fällt die Entscheidung

21 Runden sind gespielt, nur noch eine einzige steht aus - doch die wird im nördlichen Weinviertel darüber entscheiden, wer ab Sommer in der ersten Klasse spielt und wer einen neuerlichen Anlauf in der zweiten nehmen muss. Das Kandidatenfeld hat sich längst auf zwei Teams reduziert. Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal verlor schon früh in der Saison an Boden, Rabensburg im Frühjahr. Auch Hauskirchen, das beste Team vom Herbst, bewegte sich relativ behäbig durch die zweite Saisonhälfte, was nun fatale Folgen haben könnte. Denn die Bilanz von nur vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen aus zehn Spielen ermöglichte es dem verbliebenen Rivalen Asparn am vorletzten Spieltag vorbeizuziehen. Die Haukis haben es heute Abend also nicht mehr in der eigenen Hand.

Asparn um 18.30 Uhr, Hauskirchen um 20 Uhr

Alle Augen sind demnach zunächst einmal nach Altlichtenwarth gerichtet, wo ab 18.30 Uhr der ASV gastiert. Die Schuh-Elf war in den letzten Wochen zwar auch nicht fehlerfrei unterwegs, 22 Punkte aus zehn Spielen sind aber mit Abstand Liga-Bestwert im Jahr 2023. Trainer Alexander Schuh spürt, welche Stunde es geschlagen hat: „Alle Spieler sind voller Adrenalin, wir wollen Meister werden und werden 1.000 Prozent dafür geben.“ Die dicke Sause, die er für den Fall des Titels prophezeit, könnte also schon um circa 20.30 Uhr starten. Doch Vorsicht: Gegner Altlichtenwarth verlor im Frühjahr nur ein einziges Mal.

Verpasst Asparn den Sieg, werden die Blicke bange in Richtung Hauskirchen gehen oder sich das ASV-Lager in diesem Fall überhaupt schnell zusammenpacken und die rund acht Kilometer Distanz auf sich nehmen, um dort der zweiten Halbzeit beizuwohnen. Im Hauki-Park tritt nämlich ab 20 Uhr der Tabellenzweite gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten an. Bei einem Asparner Patzer könnte Hauskirchen mit einem Sieg doch noch Meister werden.

Warum die beiden Spiele nicht wie üblich zeitgleich stattfinden, erfährt ihr übrigens im unten verlinkten Artikel.

Titelkampf Führungswechsel vor der letzten Runde

Direktes Duell um den letzten Platz und ein doppelter Abschied

Spannend wird auch noch, wer die Saison als Letzter beendet. Das entscheidet sich am Sonntag im direkten Duell zwischen Drasenhofen und Eibesthal. Das Auswärtsteam braucht einen Sieg, um die Rote Laterne noch abzugeben, Drasenhofen reicht ein Remis.

Ansonsten hofft Rabensburg nach einer schlechten Rückrunde auf einen versöhnlichen Ausklang. Gegner Wetzelsdorf hat im Frühjahr bis dato doppelt so viele Punkte geholt wie der ESV (18 gegenüber 9). Dazu gibt's ein Duell der Spielgemeinschaften Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und Dürnkrut/Jedenspeigen sowie die Abschiedsvorstellung von Alfred Eigner und Peter Hienert. Die Trainer von Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal und Wilfersdorf werden ihre jeweiligen Teams nach dem Duell gegeneinander verlassen. Ihre Nachfolger stehen mit Pavel Podoba und Wolfgang Rygl bereits fest.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18.30 Uhr: Altlichtenwarth - Asparn/Zaya (Erdemir), Rabensburg - Wetzelsdorf (Rath); 20 Uhr: Hauskirchen - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (Rafenstein), SG Poysbrunn-F./Ottenthal - Wilfersdorf (Bernhard).

Sonntag, 17.30 Uhr: Drasenhofen - Eibesthal (K. Barmaksiz), SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen (Marco Obritzberger).