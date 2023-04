Mehr Spitzenspiel geht nicht

Werbung

Alle Blicke sind nach Asparn gerichtet. Nach der Hinrunde betrug der Rückstand des ASV auf Tabellenführer Hauskirchen bereits sechs Punkte, auch Rabensburg lag vier Zähler vor der Schuh-Elf. Wenige Wochen sind seit Rückrundenstart erst vorbei, die Ereignisse überschlugen sich allerdings.

Ganz unspektakulär machte Asparn seine Hausaufgaben, gewann zweimal und sicherte sich so sechs wichtige Punkte. Das hätte Rabensburg und Hauskirchen wohl auch gerne. Beide Teams spielten bis dato dreimal, Rabensburg wartet nach zwei Remis und einer Niederlage noch immer auf den ersten Dreier im Frühjahr. Der soll jetzt ausgerechnet auswärts in Altlichtenwarth her.

Zurück zu Hauki und dem Spitzenspiel. Der Herbstmeister verlor die letzten beiden Spiele (3:4 gegen Wilfersdorf und 0:1 gegen Drasenhofen) und kämpft mit der eigenen Form. Positiv für den USV: Andreh Racik, David Frühauf und Manuel Körmer haben ihre Sperren abgesessen und dürfen wieder mitmachen. Zudem weiß man, wie sich ein Sieg gegen Asparn anfühlt. Im Herbst gewann man klar mit 5:1, Racik traf doppelt.

Fällt der nächste Gegner?

Drasenhofen brachte vor zwei Wochen Rabensburg mit einem 2:2 aus dem Tritt, schlug am vergangenen Wochenende jetzt auch noch Hauskirchen. Jetzt fahren Rudolf Hallas und seine Burschen nach Kleinhadersdorf zur SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Dort will man den Schwung mitnehmen und die Rechnung nach dem 2:3 aus der Hinrunde begleichen.

Ob der nächste Gegner fällt wird auch beim Spiel zwischen Wilfersdorf und der SG Dürnkrut/jedenspeigen interessant zu beobachten sein. Das Aufeinandertreffen ist nämlich ein Topduell im Frühjahr.

Um die ersten Punkte

Schrattenberg/Herrnbaumgarten kämpft im Heimspiel gegen Eibesthal um die ersten Punkte. Der Gegner wartet selbst noch darauf, erstmals aufs Tableau zu kommen. Beide Mannschaften verloren zum Frühjahrsstart dreimal en suite.

Besser sieht es da bei Wetzelsdorf aus. Ein Sieg und zwei X bringen fünf Punkte und noch keine Niederlage im Frühjahr. Beim einzigen Freitagsspiel muss man nach Poysbrunn, das von den letzten fünf direkten Duellen nur eines verlor. Das Hinspiel fand keinen Sieger, am Ende stand's 1:1.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 20 Uhr: SG Poysbrunn-F./Ottenthal - Wetzelsdorf (J. Strasser).

Samstag, 16.30 Uhr: Altlichtenwarth - Rabensburg (Bernhard), Asparn/ Zaya - Hauskirchen (Toiflhart), SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten - Eibesthal (Andric), Wilfersdorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen (Sungur).

Sonntag, 16.30 Uhr: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf - Drasenhofen (Erdemir).