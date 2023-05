Nur ein Nachtrag

In mehreren Zwölferligen wird am langen Wochenende pausiert, so auch im nördlichen Weinviertel. Ein Spiel steht allerdings doch am Plan, nämlich Asparn gegen Wilfersdorf. Es handelt sich um einen Nachtrag aus Runde 14, die zu Ostern stattfand. Damals waren zu viele Spiele für Samstag angesetzt. Um nicht auf Sonntag ausweichen zu müssen, einigten sich Asparn und Wilfersdorf schon bei der Gruppensitzung auf eine Verlegung auf Pfingsten.

Nun wird die Partie richtungsweisend. Danach stehen nämlich nur noch zwei Runden auf dem Programm, und Asparn liegt aktuell fünf Punkte hinter Tabellenführer Hauskirchen. Der ASV braucht also dringend einen Sieg, um nochmal in Schlagdistanz zu kommen. Wilfersdorf will das verhindern, Trainer Peter Hienert zeigt Selbstvertrauen: „Wir wollen den Titelkampf entscheiden. Wir fahren nach Asparn, um dort etwas mitzunehmen.“

Titelkampf Hauskirchen öffnet nochmal eine Tür