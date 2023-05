Wieder ein Gipfeltreffen

Kaum eine Woche vergeht, in der es in der Liga nicht um die vordersten Plätze geht. Diesen Samstag empfangen Alexander Schuh und seine Asparner als Zweiplatzierte den Dritten des ESV Rabensburg.

Dort sah Trainer Hannes Kantner zuletzt, wie die Liga Tabellenführer Hauskirchen den roten Teppich ausrollt: „Momentan machen wir alle es Hauskirchen sehr leicht. Asparn schwächelt oft und wir auch.“ Schuh war gekonnt direkt: „Wir spielen genauso unser Spiel. Sie müssen sich nach uns richten.“

Wetzelsdorf ist aktuell im Höhenflug und will auch in Jedenspeigen nicht abstürzen. Die Mannen von Coach Alexander Piller müssen dort allerdings auf Offensivmann Gerald Strobl verzichten, der mit Oberschenkelproblemen ausfällt. Trotzdem will Sektionsleiter Bernhard Hornicek weiter siegen: „Wir wollen auch dort wieder einen Dreier machen.“ Die Lebensversicherung des USC heißt trägt weiterhin den Namen Horelica, der Stürmer traf in den letzten vier Matches sieben Mal und zeigte sich auch beim 2:2 gegen Asparn für beide Treffer verantwortlich.

Hienert: „Gibt keine Pflichtsiege“

„In der Klasse gibt es keine Pfltichtsiege, aber zu Hause möchten wir drei Punkte holen“, hielt Wilfersdorf-Trainer Peter Hienert fest. Mit Drasenhofen kommt ein unangenehmer Gegner, die Sache ungleich schwerer macht noch dazu die Gelbsperre von Offensivspieler Dino Cavkic.

Ein Wiedersehen gibt es für Markus „Schoko“ Wolf, der mit der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten seinen Ex-Verein Altruppersdorf/Kleinhadersdorf empfängt. „Er wird sicher motiviert sein“, schmunzelt sein ehemaliger Sektionsleiter Roman Strobl. Der weiß aber auch: „Sie sind in der Krise.“ Das belegen auch die Zahlen, denn die Wolf-Elf durfte im Frühjahr erst ein Tor bejubeln.

Die vierte Spielgemeinschaft im Bunde, nämlich jene aus Poysbrunn und Ottenthal spielt zu Hause gegen Altlichtenwarth. Bei den Gästen fehlen Radojica Kalinov mit einer roten Karte, Dean Hadari sah fünfmal Gelb und muss zuschauen.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Eibesthal - Hauskirchen (Andric); 20 Uhr: SG Dürnkrut/Jedenspeigen - Wetzelsdorf (Emnadze), SG Poysbrunn-F./Ottenthal - Altlichtenwarth (Rath), Wilfersdorf - Drasenhofen (Seizer).

Samstag, 16.30 Uhr: Asparn/Zaya - Rabensburg (Kadic), SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten - SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (Habrour).