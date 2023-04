Nullnummer bei zehn gegen zehn

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten - Rabensburg 0:0 Den besseren Start erwischten die Gastgeber. „Hinten waren sie sehr stabil und aktiv“, zollte Rabensburg-Trainer Hannes Kantner seinen Respekt. Mit Fortschreiten der Partie, sah der ESV Übungsleiter seine Mannen allerdings immer spielfreudiger.

Da große Chancen jedoch Mangelware waren, sorgte der Unparteiische für den ersten Aufschrei. Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Akteur Michael Kramer foulte auf Höhe der Mittellinie seinen direkten Gegenspieler im Rutschen. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange und zeigte die rote Karte. „Das war ein Allerweltsfoul. Die Entscheidung war überzogen“, schilderte Herbert Bauer, Obmann-Stv. der Heimischen.

Nach der Pause ging auch Hesek

Rabensburg nahm sich zur Pause vor, sicher zu agieren und keine weiteren Karten mehr zu bekommen. Doch keine 15 Minuten nach dem Wiederanpfiff griff der Schiedsrichter wieder in die Hosentasche. Andreas Hesek wurde überspielt und holte sich mit einem Rempler seinen Vorteil zurück. Dass es sich dabei um ein Foul handelte, war allen am Fußballplatz klar. Für völliges Unverständnis sorgte allerdings der zweite Platzverweis. „Es waren noch genug Spieler da, die hätten eingreifen können. Das war eine klare Fehlentscheidung“, kommentierte Kantner. Bauer gab dem Trainer der Auswärtigen recht: „Die Entscheidung war hart. Da waren noch zwei Spieler auf gleicher Höhe.“

Beim Duell zehn gegen zehn entstanden allerdings die ersten Möglichkeiten für beide Mannschaften. Erst scheiterten Pavel Kryl und Martin Ivancic an Heimischen Goalie, ehe auch Viktor Kubalec gegen den ESV Schlussmann den Kürzeren zog.

Nach dem Schlusspfiff war Coach Kantner sichtlich geknickt: „Die rote Karte war spielentscheidend. So ein 0:0 ist schwierig zu verdauen.“ Bauer und seine Truppe hatte gar keine Zeit große Analysen anzustellen. Bereits am 01. Mai steht das Nachtragsspiel gegen Eibesthal an.

Torfolge:

Karten: Koller (35., Gelbe Karte Foul), Kramer (33., Rote Karte Torchancenverh.), Porazik (24., Gelbe Karte Unsportl.)Birsak (24., Gelbe Karte Foul), Hesek (57., Rote Karte Torchancenverh.), Alic (30., Gelbe Karte Foul)

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Haydn, Veber, Pilny, Hapl, Kramer, Wald, Kubalec, Rossmiller, Koller, Porazik, Sobotka

Rabensburg: Fiegerl Andre, Fiegerl Marco, Gehart, Cernohorsky, Birsak (60. Pelikan), Kryl, Juratek, Kmecik, Hesek, Ivancic, Alic (60. Heger)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Sergiu Mona