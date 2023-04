Asparn ist wieder im Titelrennen

Werbung

Schrattenberg/Herrnbaumgarten - Asparn 0:1. Beide Mannschaften mussten sich lange gedulden, bis sie richtig ins Spiel kamen und die ersten Möglichkeiten kreierten. Die erste hatten die Hausherren, welche allerdings ungenutzt blieb. Vor allem Asparn tat sich schwer, diverse personelle Ausfälle am Platz zu kompensieren. Als dann auch noch Winterneuzugang Marcel Maxa aus beruflichen Gründen in der Pause ausgewechselt werden musste, tauschte sich Coach Alexander Schuh sogar selbst ein.

Die Heimischen zeigten laut Obmann-Stellvertreter Herbert Bauer eine beherzte Leistung: „Die war okay, wir hatten mehr Ballbesitz vor der Pause.“ Dass viel Ballbesitz aber nicht zwingend zu Toren führt, ist allerdings jedem Fußballer bekannt. So kam es, dass der Schiedsrichter keinen Grund für eine Nachspielzeit sah und die beiden Mannschaften pünktlich in die Kabinen beorderte.

Eine 0:0-Partie fand doch einen Sieger

„Nach der Pause haben wir ein wenig umgestellt und danach ein bisschen besser Fußball gespielt“, offenbarte Schuh. Im Zuge dessen sah der ASV-Trainer auch die erste dicke Möglichkeit seiner Mannschaft. Dennis Dizdarevic schickte Jan Köppel in den Strafraum, welcher von einem Verteidiger zu Boden geholt wurde. „Für mich war das ein lupenreiner Elfmeter“, analysierte Schuh. Der Schiedsrichter sah das jedoch anders und ließ die Partie weiterlaufen.

Doch 20 Minuten vor Schluss sollte das Netz doch noch aufbauschen. Bauer sah eine „butterweiche“ Flanke der Asparner, welche direkt vor Elias Neumann auftauchte. „Da hat er nur mehr den Kopf hinhalten müssen“, beschrieb der Funktionär den Treffer zum Rückstand aus Sicht seiner Mannschaft.

Die Heimischen gaben allerdings nicht auf und kamen kurz vor Schluss zu zwei dicken Möglichkeiten, welche Asparn-Goalie Gerald Bauer zunichte machte. „Das hätte der Ausgleich sein können“, resignierte Bauer. Nach dem Schlusspfiff war Schuh sichtlich erleichtert: „Es war eine 0:0-Partie. Das glücklichere Ende hatten wir, und wir nehmen die Punkte gerne mit.“

Statistik

Tore: Gast Elias Neumann (70.)

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Tomas Veber, Adrian Haydn, Lukas Sobotka, Tomas Porazik, Simon Hapl, Richard Pilny, Viktor Kubalec, Jan Wald, Sebastian Rabl, Herbert Bauer, Michael Kramer, Lukas Schwalm, Marcel Koller, Martin Wald, Erik Lepka, Erik Lepka (55. statt Sebastian Rabl), Martin Wald (55. statt Viktor Kubalec), Marcel Koller (79. statt Michael Kramer), Lukas Schwalm (83. statt Jan Wald)

Asparn / Zaya: Gerald Bauer, Thomas Popp, Nico Huber, Jan Köppel, Richard Kauer, Denis Dizdarevic, Elias Neumann, Eduard Petrovic, Max Wittmann, Manuel Molik, Marcel Maxa, Anton Kolar, Raphael Idinger, Kevin Mairhofer, Timo Lackner, Patrick Idinger, Alexander Schuh, Raphael Idinger (HZ. statt Manuel Molik), Alexander Schuh (HZ. statt Marcel Maxa)

Karten: