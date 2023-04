Schachinger sagte Servus

Werbung

Wechsel auf der Kommandobrücke des SCU Altlichtenwarth: Patrick Schachinger legte sein Amt nach 14 Monaten zurück, in Wetzelsdorf saß bereits Co-Trainer Harald Feichtinger statt ihm auf der Trainerbank. Ausgegangen ist das von Schachinger selbst, wie Funktionär Jürgen Roob erzählt: „Er ist vorige Woche an mich herangetreten und hat seine Gründe erklärt.“

Diese liegen allerdings im privaten Bereich, nicht beim Fußball, sagt der nunmehrige Ex-Trainer: „Für mich war es wichtig, dass wir gut reinstarten. Ich werde jetzt aber privat mehr gebraucht, sodass ich die 100 Prozent, die ich von meinen Spielern fordere, selbst nicht mehr geben kann. Daher war der Zeitpunkt nach der Eibesthal-Partie für mich der richtige.“

Roob und die Vereinsführung waren überrascht, sowohl von der Entscheidung, als auch vom Zeitpunkt her: „Aber der Verein hat seine Entscheidung akzeptiert und wir verstehen es vollumfänglich.“ Der Funktionär sprach aber auch davon, dass Schachinger sein Engagement „auf Eis gelegt“ habe, ein Comeback scheint nicht ausgeschlossen: „Wir geben Patrick die Zeit, die er braucht. Wir bleiben sicher in Kontakt und schauen, was die Zukunft bringt.“

Nicht aktiv auf Trainersuche

Die Gegenwart heißt aber Harald Feichtinger, und der ist laut Roob nicht nur ein Lückenfüller: „Wir machen mit Harald weiter und werden uns anschauen, wie die Spieler unter ihm funktionieren. Wir sind frohen Mutes, dass er die Herausforderung meistern wird.“ Deshalb sei man auch nicht aktiv auf Trainersuche.

Der Mittdreißiger kam 2019 von der Columbia Floridsdorf zu Altlichtenwarth, war im Herbst und in der Vorbereitung noch als Spieler dabei. Feichtinger könnte auch weiterhin als Spieler aushelfen, erklärt Roob, „aber das Hauptaugenmerk liegt jetzt bei der Trainertätigkeit“.

Das Debüt in Wetzelsdorf endete 0:0, im ersten Heimspiel geht es am Samstag gegen Rabensburg. Roob hofft auf Unterstützung von außen: „Meiner Meinung nach High Noon. Ein heißes Pflaster, ein Spiel gegen einen Meisterschaftsanwärter. Zu Hause muss die Hütte brennen.“