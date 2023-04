Sechs Tore und kein Sieger

Werbung

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf - Drasenhofen 3:3 Der Torreigen startete bereits in der zweiten Spielminute. Die Auswärtigen spielten einen Freistoß schnell in den Raum und bedienten Matthias Thiem. Der Mittelfeldmotor brachte seine Farben promt in Front. Kaum hatte die Spielgemeinschaft den ersten Treffer verdaut, stand es auch schon 0:2. Florian Fassler setzte den Ball aus kurzer Distanz hinter die Linie. SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl sprach davon, dass seine Mannen den Start völlig verschliefen.

Danach kamen die Hausherren in die Gänge und betraten den Strafraum der Drasenhofner. In diesem wurde David Presl auf den Boden geholt und der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Während Strobl von einer klaren Entscheidung sprach, meinte Hallas, dass es sich um eine Fehlentscheidung handelte. Jiri Ruzicka war es egal und verkürzte auf 1:2

Chancenwucher wurde nicht belohnt

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf sah den Anschlusstreffer als Muntermacher und agierte freudig weiter. So kam es, dass Michael Holousch nach rund 50 Minuten zum Ausgleich traf. Danach drehten die Heimischen die Partie völlig. Marek Svetlik vergeigte einen Rückpass und servierte Arion Merko den Ball auf dem Silbertablett. Der Legionär blieb eiskalt und stellte auf 3:2. „Das passiert halt“, schob Coach Hallas seinem Abwehrchef keine Schuld zu.

Drasenhofen wären aber nicht das aktuelle Team der Stunde, wenn sie auch nicht darauf eine Antwort parat hätten. Die Auswärtigen kamen über die Seite und brachten den Ball mit einem scharfen Stanglpass vor das Tor. Radim Trbusek nutze die Möglichkeit für das 3:3.

Nach dem Schlusspfiff war die Stimmung bei den beiden Teams unterschiedlich. „Eigentlich ein Wahnsinn, dass du so eine Partie nicht gewinnst. Normal spielst du 6:2“, resignierte Strobl. „Ich bin mit dem Punkt zufrieden“, kommentierte Hallas.

Torfolge: 0:1 (2.) Thiem, 0:2 (8.) Fassler, 1:2 (16., Elfmeter) Ruzicka, 2:2 (52.) Holousch, 3:2 (61.) Merko, 3:3 (73.) Trbusek

Karten: Holzapfel (63., Gelbe Karte Foul), Marchhart (45+1., Gelbe Karte Kritik)Hlaic (82., Gelbe Karte Foul), Mujcic (54., Gelbe Karte Unsportl.), Neubauer (47., Gelbe Karte Foul)

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: Marsik, Ruzicka, Merko, Presl, Krap, Schreiber, Holzapfel, Holousch (61. Bernold), Schwarz (79. Teix), Marchhart, Riedinger

Drasenhofen: Hlaic, Lanik, Golubovic (22. Mujcic), Mujcic, Thiem, Neubauer (86. Künzl), Fassler, Svetlik, Knos, Sahbaz, Trbusek (90+2. Gam)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Sükrü Erdemir