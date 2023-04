Ein Topduell im Frühjahr

Werbung

Den zweiten Sieg in Serie durfte am Samstag die Spielgemeinschaft Dürnkrut/Jedenspeigen bejubeln, nach dem 2:1 in Poysbrunn gelang diesmal ein 2:0-Erfolg gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Während das Überraschungsteam vom Herbst damit weiterhin auf den ersten Punktgewinn im Frühjahr warten muss, steht Dürnkrut/Jedenspeigen gut da. Nur Altlichtenwarth (drei Spiele, sieben Punkte) und Asparn (zwei Spiele, sechs Punkte) sind in der Rückrundentabelle über der SG. Gleich dahinter auf Rang vier lauert der nächste Gegner Wilfersdorf, aber auch nur, weil der erst zweimal gespielt hat. Wie Asparn hat der FCW bis dato keinen Punkt abgegeben.

In der Hinrunde war das noch anders, Wilfersdorf überwinterte nach sechs Niederlagen in elf Spielen als Vorletzter. Die höchste dieser Pleiten kam ausgerechnet in Jedenspeigen, das Spiel endete 1:6. SG-Trainer Hans Kraus kann sich aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Neuauflage am Samstag ähnlich läuft: „Wir haben im Herbst eines unserer besten Spiele gegen sie gezeigt. Aber es wird nicht zu vergleichen sein. Sie sind momentan sehr gut drauf. Wir werden alles probieren, um etwas mitzunehmen.“

Die einzige Mannschaft, gegen die Kraus & Co im Frühjahr bis dato Punkte abgaben, war übrigens Altlichtenwarth. Dort debütierte am Freitag in Wetzelsdorf allerdings ein neuer Trainer. Patrick Schachinger stellte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung, der Verein um Jürgen Roob präsentierte dessen bisherigen Co-Trainer Harald Feichtinger als neue Lösung.