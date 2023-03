Ein Traum machte Wolf zum Schiedsrichter

Stürmer, Flügelspieler, Tormann, Spielertrainer, Trainer, und jetzt seit Herbst auch Schiri – was den Fußball betrifft, ist der gebürtige Wolfpassinger Markus Wolf ein Tausendsassa. Im Prinzip fehlt ihm nur noch ein Funktionärsposten, um die Karriere zu komplettieren. „Das kommt im Moment nicht in Frage“, will der 31-Jährige, der im Sommer sogar ein Angebot als Sektionsleiter bei einem Verein hatte, davon aber noch nichts wissen.

Wolfs bisherige Laufbahn ist aber Beweis genug, dass beim Fußballverrückten, der mittlerweile in Asparn an der Zaya heimatlich geworden ist, nichts auszuschließen ist. Schon am Feld machte er zahlreiche Positionen durch, am Ende stand er zwischen den Pfosten. „Ich hab mich einfach reingestellt, wenn dort jemand gefehlt hat. Das Tormannspiel hab ich mir selbst beigebracht“, erklärt Wolf, warum er beim USV Klement eines Tages plötzlich das Trikot mit der Nummer eins überstreifte, und das später auch in Altruppersdorf immer wieder mal tat – teilweise unkonventionell: „Ich bin meist auf der Mittellinie gestanden, habe auch Abschlüsse vom Sechzehner gehabt – als Tormann (lacht).“

Mit 22 Jahren erstmals Trainer

Auch dass er mit bereits 22 Jahren ins Trainergeschäft rutschte, war so nicht geplant. Grobe Knieprobleme verhinderten eine Fortsetzung der Spielerkarriere in höheren Ligen, weshalb sich 3.-Klasse-Team Schletz den Niederleis-Akteur schnappte und ihn von einer Rolle als Spielertrainer überzeugte. Es sei zwar schwierig gewesen, deutlich älteren Spielern zu sagen, was sie zu tun haben, erinnert sich Wolf: „Aber eigentlich hat es recht gut funktioniert.“

So klopfte nach zweieinhalb Jahren Serienmeister Klein-Harras an, den Wolf im Frühjahr souverän zum vierten Titel in Serie coachte. Es folgte der Wechsel zu Nachzügler Klement, den der Jungcoach auch schnell auf Platz drei und dann sogar in die zweite Klasse führte, wo man wieder schwierigere Zeiten erlebte. Klement ist mittlerweile Geschichte, Wolf in der 2. Klasse Weinviertel Nord heimisch geworden.

Am kuriosesten ist aber die Geschichte, wie das Multitalent im Herbst in der Schiedsrichtergruppe Nord landete. „Das ist kein Blödsinn“, leitete Wolf mit einem Lachen ein. Denn es war ein schlichter Traum, der den Sohn eines Schiedsrichters von seiner Überzeugung abbrachte, niemals in dessen Fußstapfen treten zu wollen: „Ich hab geträumt, dass ich Schiedsrichter bin, und es hat mir getaugt. Dann hab ich am nächsten Tag den Seizer (Gerald, Obmann der Schiedsrichtergruppe Nord, Anm.) angerufen und ihm gesagt ich werde Schiri. Er hat zwar gelacht und mich gefragt, wie ich darauf komme, aber dann hat er mich angemeldet. Ein paar Tage später bin ich schon nach St. Pölten zur Prüfung gefahren.“

Auf sein erstes eigenes Spiel am grünen Rasen wartet der aktuelle Coach der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zwar noch, als Assistent eines anderen Schiris mit Spitznamen „Schoko“ – Serkan Celik – sowie bei Hallenturnieren war er aber schon im Einsatz.

"Schimpfen lassen" statt aufregen

Wie sind die ersten Erfahrungen? „Absolut positiv. Natürlich, man muss abgehärtet sein. Bis jetzt hab ich mich immer aufgeregt, jetzt muss ich mich schimpfen lassen auch. Es ist interessant, mal auf der anderen Seite zu stehen. Vielleicht hilft mir das auch, als Trainer ein bisschen ruhiger zu werden.“

Überrascht war Wolf vom Regelwerk: „Auch wenn man ewig Fußball spielt, ist das schon ein bisschen kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich ist es sportlich eine Weiterentwicklung, es jetzt fast in- und auswendig zu kennen.“

Bleibt nur noch die Frage, wie so viel Fußball mit Beruf und Privatleben vereinbar ist? „Natürlich muss zunächst einmal die Familie mitspielen, das ist das Wichtigste“, dankt Wolf seiner Partnerin und den zwei Söhnen, von welchen der Ältere selbst schon im Nachwuchs von Asparn kickt. Positiv sei auch der berufliche Wechsel vom Justizwachebeamten zum Autoverkäufer gewesen: „Da habe ich geregelte Dienste, geht sich mehr aus.“

Klar sei aber auch, dass die trainings- oder spielfreien Tage der Familie gehören. Wie gut, dass diese auch sportverrückt ist. So kann man Wolf und seine Liebsten regelmäßig in Fußballstadien und Eishockeyarenen in ganz Österreich antreffen, am Sonntag war man im neuen Linzer Stadion bei LASK gegen Salzburg. Ein Tag ohne Sport? Bei den Wolfs eher nicht.

