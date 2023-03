Kramer gibt die Schleife ab

In wenigen Wochen feiert Michael Kramer ein besonderes Jubiläum. Dann hält der 36-Jährige seine Knochen seit exakt 30 Jahren – mit Ausnahme einer halben Saison beim FC Mistelbach im Jahr 2002 – für den SCU Schrattenberg hin. Die letzten zwölf Jahre trug der Defensivmann die Kapitänsbinde, auch nach der eingegangenen Spielgemeinschaft mit Herrnbaumgarten.

Zumindest damit ist jetzt aber Schluss, Kramer reichte die Binde vor dem Rückrundenstart am Samstag in Wilfersdorf an Tomas Porazik weiter. Das Urgestein sieht die Zeit gekommen, einen Schritt zurückzumachen und die Weichen für eine geregelte Übergabe zu stellen. „Poro wird das sicher perfekt machen“, ist Kramer überzeugt.

Selbst will er sich weiterhin als Spieler ins Zeug legen und dem Verein auch abseits des Feldes dienen: „Solange es mein Körper zulässt, werde ich der Kampfmannschaft zur Verfügung stehen. Mit 11. März habe ich aber auch eine Position im Vorstand als Obmann-Stellvertreter bekommen. Das ist

eine weitere Aufgabe, die ich mit Freude ausüben werde.“

Mit Trainer Markus Wolf war der Rückzug als Kapitän übrigens vorab akkordiert. Der respektiert die Entscheidung, lobt Kramer aber über den grünen Klee: „Michi wurde seiner Rolle als Kapitän in meiner Zeit als Trainer absolut gerecht. Wir schenken uns den gegenseitigen Respekt und arbeiten super zusammen. Ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten, denn er ist ein top Mensch.“

