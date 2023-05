In ganz Niederösterreich: Kein Team traf weniger oft

Von „Wir verhalten uns teilweise wie eine Schülerliga-Mannschaft“ über „Ich hab fast ein Magengeschwür bekommen“ bis hin zu „Vielleicht schreiben wir Geschichte“: Markus Wolf, der Trainer der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, ließ in den vergangenen Wochen den einen oder anderen flotten Spruch raus.

Zweimal 0:0 brachte immerhin zwei Punkte

So lustig das teilweise auch klang: Man merkte schon, dass ihm die Negativserie seines Teams zusetzte – vor allem beim letzten Sager rund um das „Geschichte-Schreiben“, denn seine Jungs vollbrachten das Kunststück, in den ersten sieben Frühjahrspartien nur ein einziges Mal zu treffen. Am Sonntag beim 0:1 in Drasenhofen gab es das dritte Spiel in Folge ohne erzielten Treffer. Die NÖN warf einen Blick auf alle anderen Ligen in ganz Niederösterreich und fand heraus: Die Wolf-Elf ist derzeit die ungefährlichste vor dem gegnerischen Tor. Landesligist Mannersdorf oder 2.-Landesliga West-Verein Schweiggers trafen beispielsweise im Frühjahr zweimal, Großmugl in der 1. Klasse Nordwest dreimal. Was die Punkte betrifft – und auf die kommt es ja bekanntlich an – gibt es aber einige Teams, die die SG mit ihren zwei torlosen Unentschieden und damit zwei Zählern im Bundesland hinter sich lässt.

Angesprochen auf die Unserie versuchte Funktionär Herbert Bauer eine Erklärung zu finden: „Es ist wie verhext, wir bringen den Ball nicht ins Tor. Im Moment ist allerdings schwer zu sagen, woran das liegt.“

Der Ur-Schrattenberger stellte sich im selben Atemzug vor den Coach, der im Herbst noch 14 Punkte mit der Mannschaft holte: „Ihn trifft keine Schuld, ich wüsste nicht, was ich anders machen würde. Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht schlecht.“ Bauer ist schon lange im Geschäft, er weiß: „Jede Serie endet einmal. Wir hoffen natürlich auf die Wende.“

Die nächste Chance hat man schon am Samstag: Im Duell der Spielgemeinschaften erwartet man zu Hause Altruppersdorf/Kleinhadersdorf.