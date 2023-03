Der Neuzugang besorgte den Sieg

SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Obmann-Stv. Herbert Bauer bezeichnete die Bedingungen am Samstagabend nüchtern als "holprig". Da beide Mannschaften mit demselbenWetter klarkommen mussten, zählte für den Funktionär nur das Spiel auf dem Grün. Bei diesem sah er seine Mannen von Beginn an besser in der Partie.Eine zwingendeChance, konnte Bauer jedoch nicht erkennen. Was allerdings erkennbar war, war für Wilfersdorf-Trainer Peter Hienert die Spielanlageder Gäste: "Sie haben mit dem Wind und vielen hohen Bällen agiert." Da allerdings auch die Heimischen nichts zählbares zusammenbrachten, rechneten alle Beteiligten mit einem Unentschieden in der Pause.

Ein Freistoß sollte die rund 70 Zuseher jedoch eines besseren belehren. Nach einem Foul bekamen die Wilfersdorfer einen ruhenden Ball zugesprochen. Der im Winter verpflichtete Dino Cavkic nahm sich ein Herz und ließ dasNetz aus rund 25 Metern zum ersten Mal zappeln. "Den hat er mit Zugüber die Mauer gesetzt, unhaltbar", lobte Coach Hienert seinen Spielmacher. Der Obmann-Stv. der Gäste zollte dem Treffer ebenfalls seinen Respekt: "Den hat er super verwandelt."

Comeback hielt nicht lange

Kurz vor dem 1:0, mussten die Gäste einen Schock verdauen. Mittelfeldspieler Richard Pinly musste in der 44. Minute bei seiner Rückkehr nach einer schweren Verletzung wieder vom Feld. "Es hat ihm wieder einen Stich im Knie gegeben. Wir befürchten schlimmes", zeigte sich Bauer besorgt.

Im zweiten Durchgang blieb beiden Mannschaften ein Tor verwehrt, was gleichzeitig einen Auftaktsieg für die Hienert-Elf bedeutete. "Sie hatten schon mehr Spielanteile. Aufgrund des langen 1:0 war es aber bis zum Schluss spannend", resümierte derWilfersdorfer Übungsleiternach dem Schlusspfiff. Auch Bauer sah nach der Partie, dassein Punktnicht unmöglich gewesenwäre: "Der Wille war bei allen da. Am Schluss war auch noch unser Tormann mit vorne aber unter dem Strich war es leider zu wenig."

Wilfersdorf - SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten 1:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Wilfersdorf, 70 Zuseher, SR Mert Köroglu

Tore:

1:0 Dino Cavkic (45+2., Freistoß)

Wilfersdorf: C. Stacher - D. Bachmayer - J. Unger, M. Ungersböck, S. Kramer, D. Cavkic - O. Konecny - K. Habich - M. Kramer (88. J. Bulusek) - K. Schöller (64. A. Kandera), C. Bucher; J. Schmidt, A. Österreicher, A. Schweinberger

Trainer: Peter Hienert

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: T. Veber, A. Haydn (83. J. Atexinger), L. Sobotka, T. Porazik, S. Hapl, R. Pilny (41. M. Wald), V. Kubalec, J. Wald, S. Rabl, H. Bauer (83. M. Koller), M. Kramer (60. E. Lepka); B. Sporr, L. Schwalm

Trainer: Markus Wolf

Karten:

Gelb: Stefan Kramer (22., Foul), Jiri Unger (68., Unsportl.), Ondrej Konecny (74., Unsportl.), Manuel Kramer (78., Unsportl.), Dino Cavkic (85., Foul), Jan Bulusek (90., Unsportl.) bzw. Adrian Haydn (45+2., Foul), Herbert Bauer (50., Foul), Lukas Sobotka (76., Foul), Sebastian Rabl (81., Foul), Tomas Porazik (SE., Kritik), Simon Hapl (SE., Kritik)