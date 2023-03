Die Top 3 spitzen sich zu

Nach den ersten zehn Minuten gab es bis auf eine kleine Eckballserie der Gäste und einen Torabschluss von Manuel Kirschenhofer nicht viel zu sehen. "Erste Halbzeit war für micherschreckend. Wir haben nicht unseren Fußball gespielt", zeigte sich ASV Asparn/Zaya-Trainer Alexander Schuh unzufrieden. Dennoch waren es seine Mannen, die die erste richtig dicke Chance im Spiel hatten. Dennis Dizdarevic wurde mit einem Stanglpass bedient, setzte den Ball aus kurzer Distanz jedoch über die Latte.

Danach waren es die Gäste, die gefährlich wurden und auch in Führung gingen. Erst scheiterte Lukas Kysela an der Stange, ehe er wenige Minuten später per Kopf das Netz zum ersten Mal zappeln ließ. "Er ist zwischen Max und Wolli super hochgestiegen,ein schönesTor", zollte Schuh dem Führungstreffer seinen Respekt. Spätestens danach waren die Asparner völlig aus dem Winterschlaf geweckt und bauten Druck auf. So kam es, dass Eduard Petrovic mit einem satten Schuss den Ausgleich für die Hausherren besorgte.

Danach bat der Unparteiische zum Pausentee. SG Poysbrunn-F./Ottenthal-Trainer Alfred Eigner analysierte die ersten 45 Minuten: "Die erste Halbzeit waren wir gut im Spiel. Es war ausgeglichen."

Schnelles Tor bringt Asparn auf die Siegerstraße

Keine zehn Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, als Nico Huber den Ball mit der rechten Innenseite im Eck unterbrachte. Danach fanden die Heimischen immer besser ins Spiel und die Gäste konnte kaum noch Entlastung schaffen. "Zweite Halbzeit war für mich eine klare Angelegenheit", zeigte sich der ASV-Coachzufrieden. Spätestens nach dem 3:1 war der Käse gegessen. "Nach der Pause waren sie spielreich und technisch die bessere Mannschaft. Verdienter Sieg für Asparn. Wir haben es nicht mehr geschafft, gefährlich vor das Tor zu kommen", resignierte Eigner.

Während die SG Poysbrunn-F./Ottenthal nächste Woche die SG Dürnkrut/Jedenspeigen zum Flutlichtspiel empfängt, reist der ASV zur SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten.Für Schuh steht fest: "Für uns gibt es nureine Marschroute - Vollas."

Asparn / Zaya - SG Poysbrunn-F. / Ottenthal 3:1 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Asparn / Zaya, 100 Zuseher, SR Nenad Andric

Tore:

0:1 Lukas Kysela (31.)

1:1 Eduard Petrovic (38.)

2:1 Nico Huber (51.)

3:1 Denis Dizdarevic (70.)

Asparn / Zaya: G. Bauer, D. Wollner, T. Popp, N. Huber (80. T. Lackner), J. Köppel, D. Dizdarevic, E. Neumann, E. Petrovic, M. Wittmann, M. Molik (84. R. Kauer), M. Maxa; A. Kolar, T. Lehner, J. Steinbauer

Trainer: Alexander Schuh

SG Poysbrunn-F. / Ottenthal: M. Hirtl - C. Pesau, M. Schwungfeld - M. Fohsler, M. Kirschenhofer, L. Cerny - G. Gruber (67. S. Schuster), L. Kysela - M. Machac - F. Luckner (78. J. Bauer), T. Mrkvica; M. Eisenhut, M. Strebl, F. Wolf, P. Eisenhut

Trainer: Alfred Eigner

Karten:

Gelb: Elias Neumann (55., Foul), Eduard Petrovic (76., Foul), Timo Lackner (81., Foul) bzw. Felix Luckner (20., Foul), Christian Pesau (90+2., Foul)