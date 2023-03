Drei Punkte durch drei neue

Das Frühjahr war noch keine fünf Minuten alt, als die Gäste den Ball zum ersten Mal in die Maschen beförderten. Der im Winter verpflichtete Arion Merkofackelte nicht lange und trug sich prompt in die Torschützenliste ein. Eibesthal-Trainer Vinzenz Stadlbacher kommentierte MerkosSchlenzer über den Goalie der Hausherren trocken: "Unhaltbar." Nach dem Treffer sah Altruppersdorf/Kleinhadersdorf-Sektionsleiter Roman Strobl zwei weitere gute Chancen für Merko, welcher der Stürmer aber ungenutzt ließ.

Nach rund 20 Minuten war es wieder ein Neuling der Spielgemeinschaft, der die Anzeigetafel auf 0:2 stellte. Erst parierteJan Velan einen Freistoß noch stark vor der Linie, ehe er bei Jiri Ruzickas Abstauber chancenlos blieb. "Nach dem 0:2 haben wir ein paar Prozent zurückgeschraubt und sie spielen lassen", kommentierte Strobl den restlichen Verlauf der ersten Halbzeit.

Vor der Pause war alles klar

Kurz vor der Halbzeit bugsierte der dritte Wintertransfer seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße. Michael Holousch traf zum dritten Mal an diesen Nachmittag in das Altruppersdorfer/Kleinhafersdorfer Glück.

Nach dem Pausentee plätscherte das Spiel nur mehr dahin. "In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend aber nicht zwingend", analysierte Stadlbacher. Wenn die Heimischen gefährlich in den Strafraum der Gäste kamen, verhinderte der Unparteiische diegute Möglichkeit. Dominik Schreiber traf bei einem Klärungsversuch Radim Dvorak klar am Fuß, wie Sektionsleiter Strobl berichtete: "Das war ein klarer Elfmeter." Die Pfeife des Schiedsrichters blieb allerdings stumm.

"Es ist nicht so, dass wir untergegangen sind. Wir haben mitgehalten und brav hinten rausgespielt. Vorne haben wir aber nichts auf die Reihe bekommen", resignierte der Eibesthaler Übungsleiter. Strobl sprach nach dem Schlusspfiff von einer staubtrockenen Leistung und blickt bereits in Richtung Derby gegen Wetzelsdorf: "Wir müssen noch einiges drauflegen, nächste Woche kommt ein anderer Gegner. Sie haben etwas gutzumachen. Das 0:3 wird ihnen sicher noch wehtun."

Eibesthal - SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf 0:3 (0:3)

Samstag, 25. März 2023, Eibesthal, 100 Zuseher, SR Mihai-Romulus Nan

Tore:

0:1 Arion Merko (4.)

0:2 Jiri Ruzicka (22.)

0:3 Michael Holousch (42.)

Eibesthal: J. Velan, P. Ott (65. S. Gindl), J. Stadlbacher, O. Spanel, S. Schöfbeck, J. Köck, R. Dvorak, M. Dolezel, D. Schöfbeck, G. Seltenhammer, K. Seltenhammer; B. Hornoff, T. Schöfbeck, F. Wolf, B. Waditschatka, V. Stadlbacher

Trainer: Vinzenz Stadlbacher

SG Altruppersdorf / Kleinhadersdorf: L. Riedinger - J. Schreiber, B. Marchhart, P. Krap - R. Marsik - A. Merko (81. D. Teix) - D. Holzapfel - J. Bernold (88. M. Redlinger) - J. Ruzicka - M. Holousch, D. Presl; T. Schmidt, J. Bohrn, M. Forster, R. Strobl

Trainer: Markus Forster

Karten:

Gelb: Georg Seltenhammer (21., Foul), Johannes Stadlbacher (68., Foul), David Schöfbeck (72., Foul) bzw. Benjamin Marchhart (30., Kritik), Josef Schreiber (81., Foul), Dominik Teix (84., Foul)