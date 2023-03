Ein ganz heißes Spitzenspiel

Erster gegen Zweiter. Die beste Offensive gegen die beste beste Defensive und das auch noch unter Flutlicht. Fußballherz, was willst du mehr? Kein Wunder also, dass der Kracher deutlich über 300 Leute auf den Hauskirchner Fußballplatz lockte.

Diese sahen, laut Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller, seine Mannschaft von Beginn weg besser im Spiel: "Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert und uns eineinhalb Chancen herausgespielt. Rabensburg war sehr defensiv und hat bis zur Mitte nicht viel gemacht." Vielleicht jedoch war genau dies der Plan der Gäste, denn der Funktionär der Heimischenfügte hinzu: "Nach 25 Minuten haben sie sich auf unser Spiel eingestellt. Wir sind dann oftangelaufen und hatten keine Lösungen mehr."

Rot oder nicht Rot?

Nach einer schwachen halben Stunde setzte es den ersten Aufschrei der Partie. David Frühauf teilte nach einem Foul gehörig gegen einen RabensburgerSpieler aus. Für ESV-Trainer Hannes Kantner handelte es sich um eine klare Sache: "Für mich war das eine klare Tätlichkeit. Aber der Schiedsrichter hatte seine Linie und das ist für mich in Ordnung." Trötzmüller beurteilte sie Szene trocken: "Der Schiedsrichter war fünf Meter vom Tatort entfernt. Wenn er es nicht gibt,war es nichts." Eher sah er sogar im Vorfeld ein derbes Foul an Frühauf. Was hierzu nur der VAR sagen würde ...

Danach wurde im Hauki-Park allerdings wieder Fußball gespielt - zumindest vorerst. Während Kantner nur einige Halbchancen seiner Spieler entdeckte, erlöste Andrej Racik seine Mannschaft spät mit dem 1:0 (77.). Der Mittelstürmer kickte im Strafraum gegen den springenden Ball, der ihm über den Rist rutschte und mit viel Effet genau innen neben der Stange landete. "Das war ein Arbeitstor", war Trötzmüller glücklich. Die Gäste haderten freilich, sahen bei diesem Abschluss das Glück auf Raciks Seiten.

"... hätten wir den Sack zumachen müssen"

Dassdie Rabensburger nach dem Treffer unter Zugzwang standen, war klar. So brachte Coach Kantner mit Gerhard Birsak einen weiteren Stürmer in die Partie. Gefährlich wurde es aber auf der anderen Seite. Zweimal liefen nämlich die Hauskirchner auf das Rabensburger Gehäuse zu. "Hier hätten wir den Sack zumachen müssen", resümierte Trötzmüller. Erst hielt der Keeper der Gäste seine Vorderleutestark im Spiel, ehe die zweite Chance im Toraus endete. Der ESV kam seinerseits noch zu ein paar Freistoßsituationen in der Hauskirchener Hälfte, bei der letzten stürmte sogar Tormann Peter Kmecik mit nach vorne. Die Hausherren bekamen aber alles wegverteidigt.

"Zusammengefasst über das ganze Spiel, wollte es Hauskirchen um ein paar Prozent mehr", analysierte Kantner die Niederlage ganz sachlich. "Ein Tor ist gefallen und sie waren sicher nicht der unverdiente Sieger." Der Sektionsleiter der Hausherrensah dies ähnlich: "Wir waren um das Tor besser. Das 1:0 war der Dosenöffner."

Das "H-Wort" in der Dauerschleife

Der "Dosenschließer" an diesem Tag war sehr oft Michael Weber. Der Schiedsrichter hatte in einer extrem aufgeladenen Partie vor allem am Ende wieder alle Hände voll zu tun, um die beiden Teams mit elf gegen elf bis zum Schlusspfiff zu geleiten. Die Verwendung jenes Schimpfworts, das mit "H" beginnt und auf "kind" endet, dürfte an diesem Tag in Richtung Weltrekord innerhalb 90 Minuten Fußball gegangen sein. Selbst nach Spielende machte sich Weber noch einmal breit, um Rabensburgs Herbert Heger nicht nochmal in Richtung "Spezialfreund" David Frühauf stürmen zu lassen. Mit Erfolg, beide drehten ab und die beiden Teams schafften es ohne gröbere Zwischenfälle vom Feld ...

Hauskirchen - Rabensburg 1:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Hauskirchen, 355 Zuseher, SR Michael Weber

Tore:

1:0 Andrej Racik (77.)

Hauskirchen: J. Bischof - M. Ondryas - M. Baumgartner, P. Knie, M. Körmer, K. Huber - A. Racik (90+2. B. Mammerler) - R. Frühauf, F. Sisa (66. A. Zukic), K. Wurst - D. Frühauf; J. Trötzmüller, K. Guttmann, N. Kutzer, M. Tillich

Trainer: Rainer Jäger

Rabensburg: P. Kmecik, F. Cernohorsky, A. Hesek, H. Heger, P. Kryl, M. Ivancic, A. Fiegerl, R. Juratek, M. Fiegerl (82. G. Birsak), A. Pelikan (55. O. Wolf), D. Gehart; J. Niedermayer, A. Stadlhuber, N. Erasim, E. Alic

Trainer: Hannes Kantner