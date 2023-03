Spannender Auftakt in Jedenspeigen

Das Spiel war noch keine 20 Minuten alt, als der Schiedsrichter die Mannschaften gleich dreimal zum Mittelkreis bat. Die Gäste starteten ideal in die Partie und gingen prompt mit 0:2 in Führung.Während Dürnkrut/Jedenspeigen-Trainer Hans Kraus beim ersten Tor nicht ganz mit dem Verhalten seiner Spieler zufrieden war, kam beim 0:2, aus Sicht der Spielgemeinschaft, auch noch Pech dazu. Via Aluminum beförderte Roman Sirota die Kugel früh zum zweiten Mal ins Tor.

Danach waren aber die Hausherrenan der Reihe und verkürztendurch Peter Cermak auf 1:2. "Das Gegentor war ein Geschenk", ärgerte sich Schachinger über den Anschlusstreffer. Danach hatten die beiden Übungsleiter etwas andere Auffassungen vomrestlichen ersten Durchgang. Während Kraus der Meinung war, dass seine Spieler nach dicken Möglichkeiten die Partie hätten drehen können, vertrat Schachinger den Standpunkt, viel höher zur Pause führen zu müssen.

Der Anschluss kam zu spät

Beim Stand von 1:4 verkürzte die Spielgemeinschaft sieben Minuten vor Schluss auf 2:4. Coach Schachinger sah zwar seine Mannschaft den zweiten Durchgang kontrollieren, allerdings war ihm bewusst, dass es jetzt nochmal spannend werden könnte. Dies sollte sich auch bewahrheiten, als Rückkehrer Michael Scsepka am Ende der regulären Spielzeitdas 3:4 machte. Auch nach dem späten Anschlusstreffer sah Übungsleiter Kraus einige Möglichkeiten, um einen Punkt zu Hause zu lassen. Am Ende erzielten die Gäste allerdings ein Tor mehr und nahmen die volle Punkteanzahlmit nach Altlichtenwarth.

Nach dem Schlusspfiff teilten sich die beiden Vereinsvertreter erneut nicht die selbe Meinung. Schachinger: "Das Ergebnis war viel spektakulärer als das Spiel." Kraus: "Wenn wir das 2:4 früher machen, steht es am Ende wahrscheinlich 4:4 oder 5:4."

SG Dürnkrut / Jedenspeigen - Altlichtenwarth 3:4 (1:3)

Sonntag, 26. März 2023, Jedenspeigen, 85 Zuseher, SR Josef Rath

Tore:

0:1 Filip Krchnak (8.)

0:2 Roman Sirota (12.)

1:2 Peter Cermak (19.)

1:3 Samuel Demian (39.)

1:4 Filip Krchnak (61.)

2:4 Patrik Bozek (83.)

3:4 Michael Scsepka (90.)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen: J. Elias, M. Scsepka, C. Alakoyun (63. R. Knopp), D. Berkovics (63. S. Gass), M. Bernhard, S. Madner (78. M. Reichel), P. Bozek, T. Knap, P. Cermak (HZ. S. Janota), B. Kraus (84. A. Kruder), R. Hering; A. Kapun

Trainer: Hans Kraus

Altlichtenwarth: L. Huisbauer, I. Pilic, C. Paulhart, R. Kalinov, R. Handl, M. Orsolic, R. Sirota, F. Krchnak (61. J. Batinic), S. Demian (74. M. Loibl), D. Hadari (81. G. Urban), M. Müller; P. Nikolaidis-Hofer, J. Eder, W. Hager

Trainer: Patrick Schachinger

Karten:

Gelb: Maurice Bernhard (41., Foul), Can Alakoyun (56., Foul), Patrik Bozek (90., Foul) bzw. Filip Krchnak (41., Foul), Roman Sirota (55., Kritik), Patrick Schachinger (90., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Patrick Schachinger (91., Foul)