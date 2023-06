Führungswechsel vor der letzten Runde

Die 2. Klasse Weinviertel Nord bekommt ihr Herzschlagfinale. Hauskirchen, bis vor dieser Runde Tabellenführer, war am Samstagabend in Wetzelsdorf in der Pflicht. Ein Ausschluss von Goalie Johann Bischof in Minute 65 war aber das Anfang vom Ende. Wetzelsdorf führte schon davor 1:0, verwertete nach der roten Karte den Elfer zum 2:0 und gewann am Ende sogar mit 3:0. Sektionsleiter Franz Trötzmüller ist vor dem entscheidenden Duell mit der SG Schrattenberger/Herrnbaumgarten, bei dem man jetzt natürlich auf Bischof verzichten muss, zerknirscht: „Die Doppelbestrafung ist ein Wahnsinn. Ja, es war ein Foul und auch ein Elfer, aber kein Ausschluss. Das Spiel spiegelt die ganze Saison wider.“ Im Match der letzten Chance geht es für den Funktionär nur um den Blick auf die eigenen Beine. Was die Konkurrenz macht, muss egal sein: „Wir wollen ganz einfach drei Punkte und schauen auf uns. Wir haben es nicht mehr in der Hand, sind auf fremde Hilfe angewiesen.“

Asparn erledigte die Hausaufgaben

Zusätzlichen Druck auf Hauskirchen übte am Samstag Verfolger Asparn aus. Die Elf von Spielertrainer Alexander Schuh begann schon um 16.30 Uhr gegen die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, während der Kontrahent erst eine Stunde später in Wetzelsdorf startete. Da stand's schon 3:0 für Asparn, das schlussendlich mit 5:1 siegte. Schuh war dementsprechend glücklich: „Wir wollten die Partie mit aller Gewalt gewinnen und haben Einbahnstraßenfußball gespielt.“

Damit hat man es am Freitag in Altlichtenwarth selbst in der Hand. Bei einem Sieg, fixiert man nur ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die 1. Klasse Nordwest. „Alle Spieler sind voller Adrenalin, wir wollen Meister werden und werden 1.000 Prozent dafür geben.“ Sollte das gelingen, kündigte Feierbiest Schuh eine dicke Sause an: „Dann wird es krachen. Aber wir müssen einmal spielen.“ Ausfälle hat er zum Showdown keine: „Ich habe den vollen Kader, es gibt keine Verletzten.“

Matches werden wohl nicht zeitgleich gespielt

Spannend ist, dass die beiden Spiele wohl nicht gleichzeitig gespielt werden, was bei meisterschaftsentscheidenden Spielen grundsätzlich vorgesehen ist. Asparns Partie in Altlichtenwarth ist für Freitag, 18.30 Uhr angesetzt, das Hauskirchener Heimspiel für 20 Uhr. Zeitgleich könnte nur um 18.30 Uhr oder erst am Samstag gespielt werden. Ersteres will Hauskirchen nicht, sagt Sektionsleiter Franz Trötzmüller: „Asparn kann gerne am Samstag spielen, dann spielen wir vor. Das ist erlaubt.“

Asparn hätte so den Vorteil, das Ergebnis des Rivalen schon zu kennen. „Wir werden aber wahrscheinlich bei Freitag bleiben“, sagte Obmann Christian Idinger am Montag, denn man wolle auf sich schauen: „Wir werden unser Bestes geben, ich bin guter Dinge.“