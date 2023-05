Hauskirchen öffnet nochmal eine Tür

Ja will denn niemand Meister werden? Diesen Eindruck könnte man langsam aber sicher in der 2. Klasse Weinviertel Nord gewinnen. Vize-Herbstmeister Rabensburg gewann im Frühjahr bis dato nur ein einziges Spiel, nach dem 0:0 am Samstag gegen Dürnkrut/Jedenspeigen ist die Titelchance nun auch rechnerisch dahin. Asparn spielte vor diesem Wochenende dreimal in Folge Unentschieden, was Hauskirchen einen schönen Vorsprung für die letzten drei Runden eingebracht hatte. Sieben Punkte waren es – bei einem Spiel mehr als Asparn. Die Titelrechnung besagte: sechs weitere Zähler und Hauskirchen ist erstklassig.

Frühauf am Tag vorm Geburtstag ins Spital

Der erste Versuch, drei der sechs einzustreichen, endete am Samstag allerdings unerfreulich, mit einem 1:1 gegen Poysbrunn-Falkenstein/Ottenthal machten die Haukis nochmal die Tür auf. Zu allem Überdruss verletzte sich auch noch der zentrale Mittelfeldspieler Robert Frühauf schwer, er dürfte sich den Ellbogen luxiert haben und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden – und das nur einen Tag vor seinem 29. Geburtstag. Für Sektionsleiter Franz Trötzmüller ein schwerer Schlag: „Das Hirn der Mannschaft ist verletzt. Jetzt müssen wir schauen, dass er fit wird.“

Das 1:1 passe zur Saison seiner Truppe, sagt Trötzmüller. Kann man so sehen, immerhin war es schon das fünfte Spiel im Frühjahr ohne Sieg. Zu Pfingsten ist man spielfrei, dann warten noch Wetzelsdorf und Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Asparn könnte davor bis auf zwei Zähler heranrücken, Hauskirchen hat aber immer noch alles in eigener Hand. Trötzmüller hofft auf ein Happy-End: „Alleine für die Umstände muss die Mannschaft Meister werden.“

Asparn muss wohl alle Spiele gewinnen

Asparn kehrte mit einem 3:1-Erfolg in Drasenhofen auf die Siegerstraße zurück, und das obwohl der Gegner heuer erst eine Heimniederlage kassiert hatte – im September. Die Titelrechnung aus ASV-Sicht ist auch relativ einfach: theoretisch könnten zwei Siege aus drei Spielen reichen, dann dürfte Hauskirchen aber nicht mehr punkten. Um noch eine Chance zu haben, braucht es also ziemlich sicher das Punktemaximum.

Der erste Gegner, der diesen Weg zu versperren versucht, heißt Wilfersdorf. Und dort zeigt Trainer Peter Hienert vor dem Duell am Samstag Selbstvertrauen: „Wir wollen den Titelkampf entscheiden. Wir fahren nach Asparn, um dort etwas mitzunehmen.“