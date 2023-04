Drasenhofen erlegt den nächsten Riesen

Werbung

„Wilfersdorf greift in den Titelkampf ein“, titelte die NÖN vor einer Woche. Am Samstag schlüpfte jetzt auch Drasenhofen endgültig in die Rolle des Riesentöters, nach dem 2:2 gegen Rabensburg wurde nun Hauskirchen mit 1:0 besiegt. Das war aufgrund der drei Sperren beim Tabellenführer zwar nicht ausgeschlossen, aber dennoch eine große Überraschung.

Drasenhofen-Trainer Rudolf Hallas ist vom Aufschwung begeistert, hatte seine Ära doch eher enttäuschend mit einem 1:5 in Wetzelsdorf begonnen. „Dass wir gegen den Zweiten und den Ersten Punkte machen, ist gut.“ Zum ersten Mal durfte der Routinier damit auch sein Versprechen einlösen, für jeden Sieg eine Kiste Bier zu spendieren. Euphorisch wird er allerdings nicht: „Die Momentaufnahme ist sehr schön, aber wir müssen am Boden bleiben. Als kleiner Verein ist jeder Punkt wichtig. Für uns sind alle Gegner stark.“

Asparn könnte am Samstag schon gleichziehen

Eine Einschätzung, die aktuell – unfreiwillig – auch für Hauskirchen gilt. Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der Vorsprung weg. Asparn, das als Zuschauer ein weiteres Mal Sieger der Runde war, ist nach Verlustpunkten bereits gleichauf. Schon am Samstag könnte der ASV mit einem Sieg im direkten Duell mit Hauskirchen auch wirklich gleichziehen, und das wohl schneller als erwartet. Einzig überholen wird sich (noch) nicht ausgehen, dafür bräuchte es minimum ein 5:0. Trainer Alexander Schuh wittert jedenfalls „eine Riesenchance“, er will auch Revanche für das 1:5 aus der Hinrunde. Dass ab Donnerstag Dauerregen angesagt ist, stört ihn nicht: „Wir wollen alle unbedingt spielen, sind geil drauf. Der Rasen wird brennen.“

Bei Hauskirchen hofft Sektionsleiter Franz Trötzmüller auf die Trendwende: „Die Moral ist angeknackst. Am Samstag wirst du sehen, wo die Reise hingeht. Das Momentum spricht gegen uns.“

Rabensburg im Frühjahr ohne Sieg

Wieder nicht profitieren konnte indes Rabensburg, das nach dem X in Drasenhofen auch gegen Altruppersdorf/ Kleinhadersdorf nur 0:0 spielte. Der erste Sieg im Frühjahr lässt auf sich warten, Trainer Hannes Kantner ist bedient: „Hauskirchen verliert und Rabensburg kann nicht anschreiben. Das ist zermürbend.“